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ЖЕНЕВА БЕЗ КОМПРОМИССОВ. ВЗГЛЯД ИЗ ТБИЛИСИ

Политика

53-й раунд переговоров по безопасности и стабильности на Южном Кавказе, который проходил 29-30 июня в Женеве, вновь не привел ни к каким существенным подвижкам. Стороны обвиняют друг друга в срыве переговоров и неконструктивной позиции.

Очередной раунд Женевских дискуссий завел переговорный процесс в еще больший тупик. Две рабочие группы должны были обсудить вопросы безопасности и гуманитарную ситуацию, но по итогам консультаций обвинили друг друга в деструктивном подходе. Грузинская сторона назвала действия России на территории самопровозглашенных республик фактической аннексией территорий. Речь идет о селе Аибга Гагрского района Абхазии, часть территории которого теперь числится в российском земельном реестре.

«Грузинская делегация жестко поставила вопрос о провокационных шагах Москвы по одностороннему установлению грузино-российской государственной границы на сегменте оккупированной территории и присоединения части села Аибга к Краснодарскому краю, что было оценено как процесс незаконной аннексии. Было отмечено, что деструктивные попытки России по насильственному изменению суверенных границ в Европе являются незаконными и не могут повлечь каких-либо юридических результатов, поскольку они грубо нарушают фундаментальные нормы международного права и подрывают основанную на правилах международную систему».

Представители властей самопровозглашенных республик настаивают на своем праве принимать участие в обсуждении данной проблемы в стенах ООН. «А до тех пор, пока будут продолжаться политические игры вокруг проблемы беженцев за спиной Абхазии и Южной Осетии, обсуждение ее в рамках Женевских дискуссий не будет иметь никакого смысла», – заверяют в Сухуме и Цхинвале.

Негативное отношение к принятой Генассамблеей ООН резолюции высказала и Москва. Российский МИД фактически обвинил Тбилиси в намеренном срыве переговоров в Женеве:

«Российская, абхазская и югоосетинская стороны отметили контрпродуктивность конфронтационной линии Тбилиси, препятствующей поступательной работе, в том числе в гуманитарной группе. В преддверии состоявшегося раунда Грузия вновь внесла в Генеральную Ассамблею ООН откровенно политизированную резолюцию по внутренне перемещенным лицам и беженцам. В условиях, когда представители Абхазии и Южной Осетии по-прежнему лишены права представить в Нью-Йорке свою точку зрения на этот счет, обсуждение данной проблематики в Женевском формате вновь оказалось невозможным».

В Тбилиси, тем не менее, отмечают: грузинская делегация обозначила в Женеве все основные проблемы в гуманитарной области и вопросах безопасности. Как отмечает МИД Грузии, значительная часть переговоров была посвящена сложной ситуации в области прав человека и гуманитарной ситуации на местах. В частности, отмечены смертельные случаи, вызванные ограничениями на свободное перемещение через линию оккупации и серьезными социально-экономическими последствиями для местного населения. Отдельно был поднят вопрос освобождения граждан Грузии Зазы Гахеладзе, Ираклия Бебуа и других, а также осуществления правосудия для виновных в убийствах Гиги Отхозория, Арчила Татунашвили и Давида Башарули.

Впрочем, единственное, о чем удалось договориться, – следующая встреча в Женеве пройдет 12 и 13 октября этого года.

Номер: 63Выпуск: 4067Рубрика: политикаАвтор: Из интернета