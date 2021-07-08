В АБХАЗИЮ – ЗА ВДОХНОВЕНИЕМ

Турсезон

Лето в Абхазии в разгаре. В разгаре и туристический сезон. С каждым днём желающих посетить нашу страну становится все больше и больше.

Планировалось принять на отдых более одного миллиона человек. Как следует из открытых источников, такие показатели были в 2019 году до появления и распространения в мире коронавирусной инфекции. По прогнозам российских туроператоров, спрос на летний отдых в Абхазии должен был вырасти от 10 до 20 процентов. В нашу страну действительно хлынул поток отдыхающих. Министерство туризма Абхазии отмечает, что туристические объекты в республике полностью заполнены, стопроцентная бронь подтверждается на все лето. Более 150 тыс. человек уже посетили Рицинский национальный парк и более 100 тыс. человек – Новоафонскую пещеру.

По результатам опроса на сайте ТVIL.RU (сервис бронирования жилья для отдыха), Краснодарский край и Абхазия занимают второе место среди лучших направлений для летнего отдыха.

На туристический поток в Абхазию, возможно, повлияло закрытие авиасообщения с Турцией из-за пандемии коронавируса. Теперь оно возобновилось. Скажется ли это на турпотоке? По мнению замминистра туризма Абхазии Астамура Барциц, не очень, так как люди уже оплатили путевки и не станут, скорее всего, менять свои планы.

Словом, пока прогнозы на удачный туристический сезон оправдываются. Однако сможем ли мы в свою очередь оправдать ожидания туристов, встретить их и организовать отдых так, чтобы они захотели приехать сюда и на следующий год, не от безысходности, ибо другие направления закрыты, а потому, что отдали предпочтение нашей стране?

Президент «Абхазского союза туризма» Анна Калягина накануне курортного сезона отмечала, что туристическая индустрия в последние годы в Абхазии заметно изменилась, появилось большое количество объектов для туристов с высокими запросами. От нас зависит, сможем ли мы удержать повышенный интерес к республике.

Негативные отзывы россиян, появляющиеся в последнее время в соцсетях о пребывании в Абхазии (Новом Афоне, Гагре), вызывают сомнения в этом. Однако туристы могут обидеться и без причины. К примеру, я была невольным свидетелем инцидента в Сухумском супермаркете «Кормилица». Родители хотели посадить ребенка в продуктовую тележку, но их вежливо попросили не делать этого.

– А у нас в Москве можно, – недовольно сказала женщина.

– И у нас можно, но ваша девочка уже большая. Только не обижайтесь, я вас очень прошу, не обижайтесь пожалуйста, – несколько раз повторила продавщица.

Вроде бы, повода для обиды в этом случае быть не должно. Однако родители-туристы явно были задеты. Вообще, в этом сезоне, как никогда, происходит череда трагических событий.

Посудите сами: в начале мая пропал в горах турист из Екатеринбурга Владимир Ульянов, поиски ведутся до сих пор, 6 июня в Бзыбском ущелье упала с моста в реку Гега туристка Дарья Манасова из Татарстана, и ее пока спасатели не могут найти, 17 июня в Гагре утонул в море турист Михаил Нестеров, 15 июня в Пицунде в кафе, расположенном на территории пансионата «Самшитовая роща», в результате ссоры были ранены местным жителем (применил огнестрельное оружие) российские туристы Александр Филоян и Тимур Салимгариев. Преступник арестован. Как видим, последние три трагических события произошли за одну неделю.

Конечно, в любой стране могут быть и трагические происшествия, и отдельные случаи грубого отношения к туристам (люди ведь разные), но когда все это происходит подряд, формируется негативное мнение. И те, кто никогда не бывал в Абхазии, будут исходить из него.

Так как же отдыхается сегодня нашим гостям, насколько комфортно и безопасно они себя чувствуют, какие впечатления сложились о нашей стране? Узнаем об этом из небольшого опроса, проведенного на улицах Сухума.

Ирина, домохозяйка, г.Москва:

– Я каждое лето приезжаю в Абхазию. Приезжаю с удовольствием. И мои две дочери, которые давно замужем и живут далеко от меня в других городах, тоже каждое лето приезжают сюда с детьми. Здесь мы встречаемся и живём все вместе в Сухуме в одном большом доме, который достался мне от родителей. Мне всегда кажется, что этот дом тоже ждёт нас. Я вижу своих любимых внуков. Это такое счастье. Мы много общаемся, вместе ходим на море купаться и загорать, вместе устраиваем пикники. Для меня Абхазия – это центр соединения моей семьи. Обожаю Абхазию.

Кристина, программист, г.Тверь:

– Я всегда останавливаюсь в Новом Афоне. Приезжаю с детьми: Никите – 12 лет, Алёне – 10 лет. Нам по душе этот небольшой уютный город с уникальной историей и удивительными святыми местами. Меня неудержимо тянет сюда. Мне кажется, что именно здесь меня слышит Бог, что здесь особая духовная связь между Богом и людьми. Местные жители в основном доброжелательные, приветливые, часто угощают фруктами. Мне ни разу никто не нагрубил. И вообще, у меня нет ощущения, что я приезжаю в чужую страну. Здесь все близкое, родное и главное – у меня нет страха за себя и своих детей. Я всегда уверена, что проведу свой летний отпуск в Новом Афоне замечательно. У меня никогда не было желания отправиться отдыхать на другой курорт. Да и дети не позволят. Их любимое занятие – любоваться лебедями и кормить их.

Инесса, педагог, г. Санкт-Петербург:

– Я приезжаю в Абхазию за вдохновением. Отдохну, наберусь сил, впечатлений, получу заряд энергии на весь год. Здесь мне хорошо думается, пишется. Я стихи пишу и картины, не напоказ – для себя, для души. Иногда дарю близким и знакомым. Им нравится. Каждый год я выбираю для отдыха разные города Абхазии. В этом сезоне – это Новый Афон. Игорь, строитель, г. Липецк:

– Вся моя семья переболела коронавирусной инфекцией. Дети и я легко, а жена, ее мать и отец – в тяжёлой форме. Пока у нас есть антитела, решили поехать в Абхазию, отдохнуть, набраться сил, восстановиться. Все замечательно. Всем довольны. Мы ехали не за комфортом, а за яркими впечатлениями. Лариса, домохозяйка, г. Москва:

Я отдыхаю в Абхазии каждое лето. Здесь в Сухуме остался мой родительский дом. Родителей давно нет в живых, а дом стоит и ждёт меня. В прошлом году я не смогла приехать из-за ситуации с коронавирусом. У нас тоже была непростая эпидемиологическая обстановка. А сейчас я спокойна, так как перед поездкой вакцинировалась. В Абхазии мне очень нравится.

Александр, водитель, г. Тюмень:

Я прибыл в Абхазию в составе туристической группы из десяти человек. Все уже уехали, а я остался, решил продолжить свой отдых. В этой стране я впервые. Впечатления лучше, чем ожидал. На следующий год, скорее всего, не приеду, но тем не менее отдыхом доволен. Я вообще собирался вначале в Турцию, но планы изменились из-за ухудшения там эпидемиологической обстановки.

Впрочем, о том, что попал в Абхазию, не жалею. Красивая страна, красивая природа, хорошие люди, да и фруктов, овощей много, цены по сравнению с нашими приемлемые.

Никто из опрашиваемых не высказывался резко, с обидой или недовольством об отдыхе в нашей республике. Это радует. Поедут ли к нам так массово и в следующем году, покажет время.

Публикацию подготовила Елена ТЕРЕНИНА

Номер: 63Выпуск: 4067Рубрика: обществоАвтор: Публикацию подготовила Елена ТЕРЕНИНА