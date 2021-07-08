ДАТА. ИЮЛЬ

Из дневника Инги КАЗАНБА 1992-1993 гг.

4 июля

Абхазы высадили десант в Тамыше.

5 июля

Тамыш взят.

Абхазы сбили грузинский военный самолет, летчик катапультировался над Эшерой. Его труп найден в море вблизи Гудауты. Опознали по паспорту – Будзгури Болкнадзе.

С 1 по 5 июля шли бои в Тамыше, абхазы взяли под контроль республиканскую трассу Очамчыра – Сухум, сейчас они контролируют Тамыш. К Очамчыре несколь ко раз подплывали корабли, но не могли высадить десант, один корабль поврежден.

После ожесточенных боев абхазы взяли под контроль Шрому и Каманы.

6 июля

Абхазы сбили самолет.

7 июля

Абхазы взяли под контроль СухумГЭС.

Грузины заявляют, что они взяли село Бедиа, а абхазы ГЭС не брали.

Шеварднадзе находится в Сухуме. (В Абхазию Шеварднадзе прилетел 2 июля после экстренного заседания парламента, состоявшегося в гот же день. На нем он сообщил, что собирается вылететь в Сухум, чтобы на месте разобраться с ситуацией и наметить конкретные меры военною характера.). В Турцию он не полетел в связи с обострением ситуации в Абхазии, он объявил в Грузии военное положение. (Э. Шеварднадзе объявил всеобщую мобилизацию, что было расценено Верховным Советом Абхазии как попытка уничтожения стотысячного абхазского народа.).

8 июля

Шеварднадзе заявил, что ситуация стабилизируется.

В Санкт-Петербурге ходят представители грузинских властей и призывают грузин идти на войну, защищать единую Грузию. При этом платят несколько тысяч тем, кто согласится отправиться на фронт.

18.00. «Новости» передают, что вчера на Гумисте шли бои, в Эшере есть погибшие и раненые среди мирного населения.

Представители Северного Кавказа, в частности Шани-бов и Басаев, заявили, что если Грузия не выведет свои войска, то будет открыт третий фронт на Кавказе. Они возлагают определенную вину и на Россию за то, что Грузия совершает геноцид в Абхазии.

Вчера, 7 июля, в Москве прошла встреча абхазской и грузинской сторон. Абхазы требовали полного вывода грузинских войск, а Грузия отказывалась. Хотели приехать представители ООН, но они отказались участвовать в процессе до прекращения боевых действий.

Номер: 63Выпуск: 4067Рубрика: политикаАвтор: Из дневника Инги КАЗАНБА 1992-1993 гг.