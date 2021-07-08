ДАТА. ИЮЛЬ

9 июля 1949 года в селе Дурипше родился заслуженный учитель Республики Абхазия, заслуженный работник физической культуры и спорта РА Аслан Кутиевич Таркил. Он – почетный мастер спорта Республики Абхазия, является судьей национальной категории, награжден почетным знаком Президиума Верховного Совета Абхазской АССР «Отличник просвещения», орденом «Ахьдз-Апша» третьей степени.

Выпускник Дурипшской средней школы и отделения физвоспитания Сухумского госпединститута имени А.М.Горького. Служил в рядах ВС СССР.

Участник Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 гг. Награжден медалью «За Победу».

Является начальником отдела физического воспитания, спорта и допризывной подготовки Министерства просвещения и языковой политики Республики Абхазия, а также членом Национального олимпийского комитета Республики Абхазия.

Номер: 63Выпуск: 4067Рубрика: обществоАвтор: Артавазд САРЕЦЯН