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ДАТА. ИЮЛЬ
9 июля 1949 года в селе Дурипше родился заслуженный учитель Республики Абхазия, заслуженный работник физической культуры и спорта РА Аслан Кутиевич Таркил. Он – почетный мастер спорта Республики Абхазия, является судьей национальной категории, награжден почетным знаком Президиума Верховного Совета Абхазской АССР «Отличник просвещения», орденом «Ахьдз-Апша» третьей степени.
Выпускник Дурипшской средней школы и отделения физвоспитания Сухумского госпединститута имени А.М.Горького. Служил в рядах ВС СССР.
Участник Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 гг. Награжден медалью «За Победу».
Является начальником отдела физического воспитания, спорта и допризывной подготовки Министерства просвещения и языковой политики Республики Абхазия, а также членом Национального олимпийского комитета Республики Абхазия.
Номер: 63
Выпуск: 4067
Рубрика: общество
Автор: Артавазд САРЕЦЯН