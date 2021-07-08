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Народный поэт Абхазии Мушни Таевич Ласуриа стал лауреатом Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в номинации «За значительный вклад в развитие русской литературы».

Мушни Ласуриа – академик Академии наук Абхазии, кавалер ордена «Ахьдз-Апша» («Честь и Слава») I степени, лауреат Государственной премии им. Д.И. Гулиа, а также премии имени Вадима Кожинова (РФ), автор более 30 сборников стихов, поэм, переводов классики мировой литературы. Является автором перевода романа в стихах великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин». В 2010 г. Президентом России Дмитрием Медведевым он был награжден медалью Пушкина. Мушни Ласуриа – автор перевода Священного Писания: перевел и издал Новый Завет и Псалтырь на абхазском языке.

Патриаршая литературная премия имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия – это ежегодная российская литературная премия, учрежденная решением Священного Синода Русской Православной Церкви по благословению Святейшего Патриарха Кирилла 25 декабря 2009 г., которая вручается «За значительный вклад в развитие русской литературы». Премия призвана содействовать развитию взаимодействия Русской Православной Церкви с литературным сообществом.

За годы существования Патриаршей литературной премии ее лауреатами стали известные писатели, поэты, исследователи литературы, искусствоведы, среди которых Владимир Крупин, Олесия Николаева, Юрий Бондарев, Юрий Кублановский, Алексей Варламов и др.

В своем выступлении в зале Церковных Соборов, после вручения премии, Мушни Ласуриа, в частности, сказал:

«Мне отрадно, что мои произведения звучат и на русском языке, будучи переведенными мастерами поэтического перевода. Тут мне вспоминаются слова великого критика Виссариона Белинского: «Переводы на русский язык принадлежат к русской литературе». Развивая это мнение, Горький писал: «Разумеется, эти переводы тоже будут стихами русских поэтов».

В этом явлении духовного породнения – мощь и богатство мирового литературного процесса, а также и свойство русской культуры – её «всемирная отзывчивость». В этой отзывчивости и сила христианской души, проходящей к твердой вере через то «горнило сомнений».

Откуда я иду?

Мой путь с Кавказа

Я обращаюсь к давним временам.

Учение Христа почти что сразу

Пришло с Андреем Первозванным к нам.

С апостольских времен, моя Апсны,

Со словом Божьим шли твои сыны…

Тут вспоминаются слова доктора филологических наук, профессора РАН, ведущего научного сотрудника Института востоковедения и консультанта Института перевода Библии Андрея Десницкого, который после выхода в свет поэмы М. Ласуриа «Звезда рассвета» на русском языке, писал: «Есть в мировой литературе много стихотворных переложений библейских книг, много размышлений над ними, много рассказов о путешествиях, и много поэтических автобиографий. Есть и некоторое количество бесед с собственной душой. Поэма «Звезда рассвета» сочетает в себе всё это удивительным и неповторимым образом. Поражает широта охвата – поистине дантовская. «Звезда рассвета» одновременно принадлежит Абхазии и всему человечеству».

В церемонии вручения приняли участие бывший посол России в Абхазии Семен Григорьев, представители Московской абхазской диаспоры во главе с ее председателем Бесланом Агрба, директор АбИГИ им. Д.И. Гулиа Арда Ашуба.

«Я был удостоен приглашения на эту церемонию, – поделился с нами Семен Григорьев. – Хочу сказать, что это действительно очень большое событие, и Мушни Таевич, который имеет очень много титулов в России и в Абхазии, думаю, окончательно утвердился на Олимпе абхазской культуры.

Признаюсь, что я в 2010 году приложил руку к награждению Мушни Таевича российской медалью имени Пушкина, которую вручал ему Президент Российской Федерации в Георгиевском зале Кремля. Очень красочные рассказы об этой церемонии, я думаю, стали частью абхазского фольклора, во всяком случае, я очень часто рассказываю своим друзьям и коллегам о том, как Мушни Таевич в национальной абхазской одежде, в черкеске с большим абхазским кинжалом прошел в Кремль, поднялся на трибуну, читал дуэтом с Дмитрием Анатольевичем Медведевым «Евгения Онегина» на русском и абхазском языках. Воспоминания об этой церемонии надолго останутся в памяти не только у Мушни Таевича. Я хочу пожелать этому действительно великому человеку крепкого здоровья и долгих лет жизни на благо великой культуры Абхазии и великой культуры России».

Произведения Мушни Таевича Ласуриа переводят на русский язык начиная с 60-х годов прошлого столетия. Первый сборник его стихов «Смерть камня» вышел на русском языке в Москве в 1971 г. Тогда Мушни Ласуриа и знакомится с выдающимися поэтами, литературными критиками и переводчиками, среди которых Вадим Кожинов, Станислав Куняев, Анатолий Передреев, Владимир Соколов, Юрий Кузнецов, а чуть позже – Михаил Синельников, Наталия Ванханен и др. Мушни Ласуриа сотрудничал и по сей день сотрудничает с периодическими литературными изданиями Москвы, престижными журналами. Именно одним из них – журналом «Наш современник», поэт был выдвинут на Патриаршую литературную премию.

В творчестве Мушни Ласуриа особое место занимает духовная составляющая человека, отдельные его произведения посвящены христианству в Абхазии. Поэт также известен и как выдающийся, талантливый переводчик. Помимо Священного Писания, произведений русских классиков, Мушни Таевич перевел на абхазский язык поэму Ш. Руставели «Витязь в тигровой шкуре», поэму Г. Лонгфелло «Песнь о Гайавате» и др.

Переведенные и изданные на русском языке произведения Мушни Ласуриа, можно сказать, стали частью современной русской литературы. К ним относятся: «Золотое руно» (поэма), «Отчизна» (роман в стихах), «Звезда рассвета» (поэма).

Алхас ЧХАМАЛИА

Номер: 63Выпуск: 4067Рубрика: обществоАвтор: Алхас ЧХАМАЛИА