ЖЕНЩИНА-ЛЕГЕНДА. МАЛИЦА ДЖИКИРБА

Абхазское время

(Продолжение. Начало в № 62)

Владимир (Ладико) Джикирба в 1937 году был репрессирован и расстрелян. Ладико Джикирба в разное время работал директором гвоздильного завода, начальником строительства дороги к комплексу правительственных дач в Мюссере. Зная о том, что ее братьев нет в живых, Малица хотела найти их последний приют, но ей так и не удалось решить эту задачу. До сих пор неизвестно, где они захоронены.

Сама Малица морально была готова, что к ее дому, который был в самом центре Сухума, ночью подъедет «воронок». Хотя как можно было к этому быть готовой? И потому каждую ночь, даже засыпая, она прислушивалась к шуму проезжающих машин. Ведь именно в ночное время «наведывались» «нежданные гости». На этот случай у Малицы был готов маленький чемоданчик с самыми необходимыми вещами. К счастью, за ней не приехали. Она сама удивлялась потом, как ее не тронули.

Уже к 40-м годам прошлого столетия стали известны некоторые подробности происходивших арестов, расстрелов. Все тайное когда-нибудь становится явным. Так и до Малицы дошли сведения. Думаю, что она приложила усилия, чтобы узнать хоть какую-то правду. И выяснилось много фактов, которые говорят о предательстве тех, от которых меньше всего ожидали удара в спину. Среди них оказались знакомые, даже односельчане, и представители родственных фамилий. Малица не могла позволить себе роскоши, потеряв навсегда братьев, продолжать общение с семьями предателей. Именно этому был посвящен сход жителей села Мгудзырхуа, который, по сложившейся традиции, проходил под сенью столетнего дуба. Инициатором его проведения стала Малица Джикирба. Выражая уважение к этой смелой женщине, на встречу с ней пришли и люди старшего возраста, и те, кто был моложе. Она обратилась к собравшимся с просьбой заклеймить позором тех, кто не смог преодолеть свой страх и подписывал доносы. Для нее уже не существовало этих людей, но и не сказать об этом она тоже не могла. Ведь большинству предателей ее братья помогали в решении многих вопросов.

Такое было время. Оно изменило многих. Ради сохранения собственных жизней соседи, родные преступали кодекс чести. Увы. Когда с части документов был снят гриф секретности, обнажилось многое. Иногда мне кажется, что лучше бы не знали. Хотя…

Нестор Лакоба, как пишут историки (а об этой легендарной женщине в своих работах писали абхазские историки – Б.Сагария, А.Куправа), не раз бывал в доме Малицы Джикирба. У ее братьев были именные пистолеты от Нестора Лакоба, а ей лично он подарил деревянное блюдо (агублаа). Оно хранится в музее в Гудауте, правда, за 100 лет дерево начало разрушаться. Появилась надежда, что абхазский художник Руслан Пандария сделает точную копию этого блюда.

Энтузиазм молодых революционеров не иссяк с приходом советской власти, они искренне ждали этого и сразу включились в социалистическое строительство. Для Малицы, прошедшей непростой путь абхазской революционерки, наступил мирный этап. Она вновь, как ей было присуще, бралась за самые непростые дела. С 1921 по 1926 год Малица Джикирба служила в органах абхазской милиции. А когда в Абхазии стала налаживаться жизнь и республика стала развиваться как курорт, ей доверили Главное курортное управление Абхазии. Была она и директором Дома отдыха Комитета Красного Креста в Гудауте, а с 1930 по 1932 год работала в аппарате Гудаутского райисполкома. Именно в этой должности ее как активную общественницу направили на учебу в Москву, в Коммунистический университет трудящихся Востока. В члены КПСС ее приняли в 1938 году. С 1939 по 1946 год М.Джикирба – председатель Абхазского обкома Красного Креста.

В годы Великой Отечественной войны через Красный Крест была единственная возможность доподлинно установить судьбу раненых или пропавших без вести. Вести приходили с фронтов противоречивые, и в каждой семье продолжали ждать сыновей, отцов, мужей. Так и в семью, из которой ушел ее двоюродный брат Шаликуа Джикирба, пришла похоронка. Эту печальную весть не пережила мать солдата, Хьфаф Барцыц, она умерла в тот же час, когда ей сообщили о гибели сына. Прошло более трех месяцев. Малица очень любила своего брата, была с ним всегда откровенна. Оставшись без родных братьев, всю свою сестринскую любовь она посвятила ему. И она по своим каналам начала искать место гибели, захоронения Шаликуа. Случилось чудо. Шаликуа оказался жив, он был тяжело ранен и проходил лечение в госпитале в Сочи, откуда Малице уже не составило труда привезти его к себе домой, ухаживать за ним. Участник Великой Отечественной войны Шаликуа Джикирба вернулся живым, правда, раны напоминали о себе всю оставшуюся жизнь, но он сумел найти в себе силы работать. В родном селе он был завучем в школе, председателем колхоза, создал семью, воспитал прекрасных детей.

А Малица Джикирба действительно была рождена, чтобы делать добро. Она с самой юности посвятила себя служению своему народу. А уже в более зрелом возрасте несла ответственность и за своих племянников – детей «врагов народа». Она всегда была рядом с ними, делала все, чтобы они не чувствовали себя обделенными. Помогала, направляла, рекомендовала, и они не подвели. Все получили достойное образование и воспитание, а потом работали, как и их тетя Малица, на благо своей прекрасной Родины.

Такова история жизни этой легендарной женщины, которая стала частью истории нашей страны. Ее не стало в 1980 году, она успела увидеть и застать время, когда осуществлялись лучшие идеи ее братьев и ее самой. Тогда она с соратниками и не задумывалась, какова их личная роль в установлении советской власти. Это было поколение, новое поколение тех, кто встретил революцию восторженно, всей душой и служил ей преданно.

Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «Республика Абхазия» по Гудаутскому району

P.S. Дочерью ветерана Великой Отечественной войны Шаликуа Джикирба является Гугуца Джикирба. Это благодаря ее помощи и предоставленным архивным фотографиям появился этот материал.

Номер: 63Выпуск: 4067Рубрика: политикаАвтор: Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «Республика Абхазия» по Гудаутскому району