СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Коллектив Республиканского государственного учреждения «Издательство газеты «Республика Абхазия» и газетной типографии выражает соболезнование родным и близким по случаю смерти матери, бабушки, свекрови

ЗЯБЛИЦИНОЙ Светланы Кироповны (1939 – 2021 гг.)

Похороны состоятся 10 июля в г. Сухуме (пер. Чернявского,1). Вынос в 15.00 ч.

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Светлана Кироповна – старейший работник газетной типографии. Более 50 лет работала над выпуском газет «Советская Абхазия» и «Республика Абхазия».

Светлая память о профессиональной, ответственной работнице останется в сердцах всех, кто ее знал.

Номер: 63Выпуск: 4067Рубрика: обществоАвтор: Коллектив Республиканского государственного учреждения «Издательство газеты «Республика Абхазия» и газетная типография