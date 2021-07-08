Главная
08.07.2021
Номер: 63
Выпуск: 4067
Рубрика: общество
Автор: Коллектив Республиканского государственного учреждения «Издательство газеты «Республика Абхазия» и газетная типография
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Коллектив Республиканского государственного учреждения «Издательство газеты «Республика Абхазия» и газетной типографии выражает соболезнование родным и близким по случаю смерти матери, бабушки, свекрови
ЗЯБЛИЦИНОЙ Светланы Кироповны (1939 – 2021 гг.)
Похороны состоятся 10 июля в г. Сухуме (пер. Чернявского,1). Вынос в 15.00 ч.
***
Светлана Кироповна – старейший работник газетной типографии. Более 50 лет работала над выпуском газет «Советская Абхазия» и «Республика Абхазия».
Светлая память о профессиональной, ответственной работнице останется в сердцах всех, кто ее знал.
Номер: 63
Выпуск: 4067
Рубрика: общество
Автор: Коллектив Республиканского государственного учреждения «Издательство газеты «Республика Абхазия» и газетная типография