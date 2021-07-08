НЕ ИГНОРИРОВАТЬ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Посольство России в Абхазии вновь обращает внимание россиян, отдыхающих в Абхазии, на участившиеся случаи гибели соотечественников при купании в море и реках, особенно во время ураганного ветра и штормов.

«В этой связи настоятельно призываем воздержаться от плавания во время неблагоприятных погодных условий, а также в местах, где купание строго запрещено. Несоблюдение правил безопасности на воде влечет прямую угрозу жизни и здоровью людей. Будьте внимательны к себе и своим близким!» – отмечается в обращении Посольства России в РА к россиянам, приезжающим на отдых в Абхазию.

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Русская община Абхазии, казачество Абхазии и Фонд «Отечество» призывают туристов соблюдать меры предосторожности на отдыхе.

«Уважаемые граждане России и гости Абхазии! Мы очень встревожены трагическими случаями с туристами из России, которые происходят в последние дни в акватории Черного моря и руслах горных рек.

Несколько дней назад на Абхазию обрушился сильнейший ураган с дождем, который поднял уровень горных рек и создал большую морскую штормовую волну, в которой уже за прошедшие дни утонули некоторые российские туристы и их маленькие дети. Мы искренне соболезнуем родным и близким в постигшем их горе.

Призываем всех туристов из России, ДНР, ЛНР и других стран в целях личной безопасности и безопасности своих семей воздержаться на время от купания в акватории Черного моря и горных реках Абхазии.

Просим всех гостей республики соблюдать меры предосторожности на отдыхе и выполнять все рекомендации Министерства по чрезвычайным ситуациям и сотрудников гостиниц и мест размещения».

Номер: 63Выпуск: 4067Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс