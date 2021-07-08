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Лучший берег – АБХАЗИЯ!
Лето-2021
Курорты Абхазии входят в число популярных направлений для отдыха у россиян и после открытия Турции, сообщает сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU.
По данным сервиса, Гагра, Пицунда и Алахадзы вошли в список популярных направлений. При этом отмечается, что Абхазия – самое дешевое направление в сравнении с курортами юга России. В Стране Души туристы бронируют в среднем летний отдых за 2,1 тысячи рублей в сутки, охотнее арендуют квартиры.
На втором месте по дешевизне – курорты Краснодарского края: средняя стоимость ночи составляет 2,6 тысячи рублей. Дороже всего после 22 июня отдохнуть в Крыму – 3,4 тысячи рублей в сутки.
Россия 22 июня возобновила полномасштабное авиасообщение с Турцией после трехмесячного перерыва в связи с эпидситуацией в стране.
Номер: 63
Выпуск: 4067
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс