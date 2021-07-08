ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АБХАЗИЕЙ

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Руководитель Администрации Президента Алхас Квициния принял депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, члена Высшего совета партии «Единая Россия», чемпионку мира по спринтерскому многоборью, пятикратную чемпионку России по спринтерскому многоборью, заслуженного мастера спорта России Светлану Журову.

На встрече присутствовали секретарь Совета безопасности Сергей Шамба, заместитель руководителя Администрации Президента Саида Бутба, начальник экспертного управления Администрации Президента Инал Хишба, главы администраций Очамчырского, Галского и Ткуарчалского районов Беслан Бигвава, Константин Пилия и Исидор Дочия, представитель Торгпредства Абхазии в Москве Алхас Барзания.

Алхас Квициния приветствовал присутствующих и поблагодарил Светлану Журову за приезд.

«Мы очень рады видеть Вас у себя в Абхазии. Вы знаете, что у нас спортивная страна. Нам хорошо известны ваши спортивные достижения и депутатская деятельность. Мы рады сотрудничеству с вами», – сказал он.

Светлана Журова поблагодарила за прием и рассказала о цели своего приезда.

«Я не первый раз в Абхазии. Дело в том, что когда я избиралась депутатом Госдумы по спискам «Единой России», в Абхазии голосовали за нашу партию. Сейчас я приехала к вам по работе в рамках региональной недели. Я и раньше сотрудничала с Абхазией, с Посольством РФ в республике. Мы старались помогать гражданам, которые обращались», – сказала она.

По словам депутата Госдумы, цель её нынешнего визита в Абхазию – подвести итоги пятилетней работы, рассказать о том, что было сделано партией, по спискам которой она избиралась, о том, как осуществлялось взаимодействие с Абхазией.

«Мы на всех площадках говорим о необходимости вакцинации и о том, как пандемия сказывается на такой важной для Абхазии отрасли, как туризм. Ряд регионов вводит ограничения. Сегодня мы проговаривали вариант, как сделать так, чтобы граждане Абхазии и российские соотечественники, живущие здесь, были привиты. Очень важно освещать эту тему, говорить о ней. Для Абхазии крайне важно, чтобы люди не боялись приезжать сюда на отдых и чтобы не ухудшалась эпидемиологическая обстановка в стране», – сказала Журова журналистам по окончании встречи с Алхасом Квициния.

Номер: 63Выпуск: 4067Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс