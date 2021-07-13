ВНИМАНИЮ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ!

Государственная инспекция Республики Абхазия по карантину растений сообщает всем руководителям госхозов, агрофирм, предприятий, организации, а также владельцам приусадебных участков о том, что необходимо принять меры по ликвидации опасного для человека карантинного сорняка амброзии полыннолистной во всех местах ее произрастания до начала цветения.

При этом возможно использование агротехнических и химических способов, а именно: скашивание, перепашка, культивация и выдергивание сорняков с соблюдением всех мер предосторожности.

За справками обращаться по адресу: г. Сухум, ул. Гулия, 28.

Номер: 64Выпуск: 4068Рубрика: обществоАвтор: Государственная инспекция Республики Абхазия по карантину растений