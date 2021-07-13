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13.07.2021
Номер: 64
Выпуск: 4068
Рубрика: общество
Автор: Государственная инспекция Республики Абхазия по карантину растений
ВНИМАНИЮ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ!
Государственная инспекция Республики Абхазия по карантину растений сообщает всем руководителям госхозов, агрофирм, предприятий, организации, а также владельцам приусадебных участков о том, что необходимо принять меры по ликвидации опасного для человека карантинного сорняка амброзии полыннолистной во всех местах ее произрастания до начала цветения.
При этом возможно использование агротехнических и химических способов, а именно: скашивание, перепашка, культивация и выдергивание сорняков с соблюдением всех мер предосторожности.
За справками обращаться по адресу: г. Сухум, ул. Гулия, 28.
Номер: 64
Выпуск: 4068
Рубрика: общество
Автор: Государственная инспекция Республики Абхазия по карантину растений