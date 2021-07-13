УРОКИ, ОПЫТ И АНАЛИЗ ИЮЛЬСКИХ СОБЫТИЙ

Свое мнение

О июльских столкновениях 1989 года в Абхазии между абхазами и грузинами знают все жители нашей страны. Каждый год 15-16 июля у нас проводятся разные мероприятия. Тогда погибли люди с обеих сторон, и это вызвало общественное осуждение. В Тбилиси обвинили в недостаточной компетентности и неправильном управлении народными массами. В основном по возбужденному уголовному делу были привлечены люди с абхазской стороны. Таким образом, все преподносилось так, что это было провокацией абхазов. Между тем анализ происходивших событий, на мой взгляд, говорит совершенно об обратном.

После уличных столкновений в г. Сухуме, где произошли и убийства, со стороны Грузии хлынуло огромное количество людей, вооруженных огнестрельным оружием, в том числе пулеметами, приваренными над кабинами большегрузных автомашин. Количество наступавших людей доходило до нескольких тысяч человек. Вся эта армада была неплохо вооружена, и, более того, среди наступавших были люди с самодельными картами с указанием расселения абхазов по всей стране.

Смелость и отважность многих жителей Очамчиры и затем подоспевшая помощь из Москвы под руководством генерала Шаталина не дали пролить много крови. Ситуация стала контролируемой.

Прежде всего, хочу остановиться на вопросе: что же все-таки это было. Была ли провокация преднамеренная или случайная драка, перешедшая в крупный конфликт? Как и когда над кабинами грузовых автомашин были приварены пулеметы? Каким образом так быстро и оперативно огромное количество людей из Мегрелии было направлено в Абхазию? Возникает еще один очень интересный вопрос: кем и когда была изготовлена самодельная карта с указанием расселения абхазов? Каким образом эти карты оказались в руках вооруженных автоматами бандитов?

У меня нет сомнения, что все это неслучайно. Убежден: это акция, запланированное заранее мероприятие по поголовному уничтожению абхазов.

Если учесть, что перед этими событиями партийные функционеры Абхазии организовали изъятие у абхазского населения охотничьего и другого оружия, можно утверждать, что к этому делу прямое отношение имело политическое руководство Грузинской ССР. Весной того года по абхазским селам ходили студенты, присланные из Тбилиси. Они, якобы, изучали быт абхазов. Встает вопрос: не они ли составили эту карту, которая потом кустарным способом была распечатана и выдана нападавшим на абхазские села? Скорее всего, эти студенты нужны были кому-то для более детального уточнения компактного расселения жителей по национальному признаку.

Весной 1989 года я случайно попал на расширенное заседание Очамчирского райкома партии, где обсуждался вопрос о необходимости изъятия оружия у населения. Я тогда сразу понял неблаговидность затеянного мероприятия и выступил с резкой критикой, хотя не знал всю подоплеку. Спрашивается: у абхазов, работников партийных структур того времени почему не возникало опасений от предлагаемых мероприятий, и, более того, они сами с охотой претворяли их в жизнь. В зале Очамчирского райкома партии тогда сидело примерно человек 50-70. Я никого из членов райкома не знал, кроме Радиона Акуновича Цвижба, который и привел меня на это заседание.

Возможно, есть свидетели этого, вроде, не примечательного события, но по сути очень даже важного факта истории Абхазии. С тех пор прошло уже 30 лет, наверное, мало кто остался в живых. Нет сегодня рядом Радиона (Кури) Цвижба, но, думаю, можно найти участников этого заседания.

Сегодня, когда звучат все больше и больше голосов о примирении с грузинами, к этому призывают и некоторые руководители Абхазии. Хочу им ответить. Да, с соседями надо жить мирно, любой конфликт рано или поздно заканчивается миром. То же самое должно быть между абхазами и мегрелами и в целом с Грузией, но с условием, что мы должны вспомнить многовековую историю наших отношений.

Возможно, надо писать и говорить не только о физическом, но и культурном геноциде со стороны Грузии против абхазов? Грузинская общественность, взявшая на себя миссию заселить Абхазию грузинами, решила уничтожить историю и культуру абхазов, тем самым стереть их с лица земли. На протяжении столетий последовательно во всей Грузии стиралось и уничтожалось все, что напоминало о существовании абхазов. В Тбилиси были вывезены, а частично и уничтожены многие ценные культурные реликвии абхазов. Целенаправленно уничтожались фрески, надписи и иные факты по истории Абхазии. Мой отец, посетивший в 50-х годах прошлого века со своим братом Камшишом Квициниа в г. Кутаиси племянника по фамилии Копалиани – секретаря горкома партии, поведал мне о рассказанной им истории, связанной с раскопанной стеллой с надписью про абхазов, которая была затем увезена в Тбилиси и исчезла. Неслучайно во время грузино-абхазской войны грузины специально сожгли наши архивы, а многие ценные вещи были украдены.

Против абхазов на протяжении столетий ведется целенаправленная идеологическая борьба, временами переходящая в настоящую кровопролитную войну. В этом неблаговидном во всех отношениях историческом противостоянии некоторые недальновидные и порой продажные абхазы занимают исключительное место. Вся история Абхазии сопровождается предателями, вольно или невольно защищавшими интересы ее врагов.

И сегодня Грузия, призывая нас к миру и согласию, против нас ведет изощренную борьбу по дискредитации нас в глазах мирового сообщества. Нам надо всегда помнить, что в Грузии существовали и существуют целые программы против нас, абхазов, им нужно не только вернуть территорию Абхазии в лоно Грузии, но и исключить возможность возрождения абхазов как отдельного этно-культурного феномена. Посмотрите, как изощренно, ежедневно грузинская пропаганда работает по всему миру. Львиная доля материалов этой информационной машины нацелена именно на оболванивание людей по абхазскому вопросу. В этих материалах искажается не только история Абхазии, но и образ и быт современных абхазов. В любой стране, где бы ни появились абхазы, сразу возникают грузины со своими претензиями и обвинениями к действующей власти этих стран. Призывая нас к миру, они сами ежедневно наращивают свой военный потенциал. Лукавая политика Грузии не сравнима ни с чем. И в этих условиях некоторые наши граждане призывают нас к открытию дверей в Грузию. Что это – очередное предательство или просто глупость? А может быть, сегодня отдельные лица на этом хотят просто заработать большие деньги?

Ю. КВИЦИНИА, г.Сухум

Номер: 64Выпуск: 4068Рубрика: политикаАвтор: Ю. КВИЦИНИА, г.Сухум