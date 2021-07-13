ДАТА. ИЮЛЬ

В 1955 г. родился Аркадий Иванович Джопуа – ученый-археолог, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела археологии Абхазского института гуманитарных исследований им. Д.И.Гулиа, член Союза журналистов Абхазии.

Окончил Сухумский государственный педагогический институт (исторический и филологический факультеты и факультет журналистики), работал преподавателем абхазского языка и литературы. С 1983 г. и по сей день – старший научный сотрудник в отделе археологии АбИГИ им. Д.И. Гулиа. В 1991–1992 гг. – соискатель в Институте археологии АН СССР РАН, окончил аспирантуру при Институте археологии Российской Академии наук (Москва), защитил диссертацию в МГУ.

А.И. Джопуа принимал участие в совместных археологических экспедициях АбИГИ, Абхазского государственного музея и Института археологии РАН (Москва). Исследовательские интересы Аркадия Джопуа включают широкий круг проблем в изучении бронзового и раннего железного веков Восточного Понта. Во время работы в Абхазском институте гуманитарных исследований принимал участие в археологических экспедициях института (Тамышская, Бамборская, Мгудзырхуская, Ачандарская, Абгархукская, Гагрская, Башкапсарская, Члоуская, Гагидская, Приморская, Гудааская, Ачгуарская, Джантухская, Эшерская, Сухумская, Адлерская, Уляпская, Майкопская, Моквская, Пшапская, Ламкацская, Ауадхарская и районы альпийских лугов).

В 2002-2013 гг. принимал участие в совместной археологической экспедиции Абхазского института гуманитарных исследований АН РА, Абхазского государственного музея (Сухум) и Института археологии РАН (Москва).

В 2003-2007 гг. – участвовал в совместном проекте «Диоскурия и ее хора» Абхазского института гуманитарных исследований, АН РА (Сухум) и Государственного музея искусства народов Востока (Москва). Автор около 180 научных статей и более 120 статей в периодической печати. Работы были изданы на абхазском, русском, турецком и английском языках.

Принимал участие в научных конференциях в городах: Сухум, Москва, Нальчик, Ростов-на-Дону, Прага (Чехия), Адлер, Владикавказ, Санкт- Петербург, Махачкала. Грозный, Геленджик, Баку, Агсу (Азербайджан), Измир, Тире, Джейрахк, Демерджи (Турция), Краснодар, Белград (Сербия). В 2007 г. Аркадий Иванович Джопуа назначен директором Абхазского государственного музея, с 2012г. ведет курс лекций по музееведению в АГУ. В 2009 г. защитил кандидатскую диссертацию в МГУ по теме: «Центральная Абхазия в I тысячелетии до н.э. по археологическим памятникам села Эшера (Абхазия)».

С 2018 года – доцент кафедры истории, археологии и этнологии Абхазии. В 2019 году избран действительным членом Сочинского отделения Русского географического общества.

Номер: 64Выпуск: 4068Рубрика: обществоАвтор: Из книги профессора Т.АЧУГБА, «История Абхазии в датах»