ДАТА. ИЮЛЬ

В 1935 г. родился общественный деятель Рауф Тархунович Айба – меценат, генеральный директор ЗАО «НАРТ», председатель Санкт-Петербургского Абхазского общества «АПСНЫ».

Работал на Ленинградском заводе «Электросила» слесарем (1959) и учился в Ленинградском электромашиностроительном техникуме. Начал работать на Невском машиностроительном заводе им.В.И. Ленина, затем работал на Ленинградском сталепрокатном заводе начальником железнодорожного цеха. С 1991 года – генеральный директор ЗАО «НАРТ».

Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., будучи председателем Санкт-Петербургского Абхазского общества «АПСНЫ», выступал по радио и телевидению России, рассказывая правду о войне, также развернул активную деятельность по оказанию лечебной помощи раненым абхазским воинам, собирал медикаменты.

Деятельность общества «Апсны» в те годы была хорошо известна и в Абхазии. Общество зарекомендовало себя как мощный центр по оказанию помощи беженцам из многонациональной Абхазии, созданию крупного гуманитарного коридора в Абхазию. Отправка продовольствия, медикаментов, других гуманитарных грузов для воинов, детей осаждённого города Ткуарчала проходила регулярно и имела массовый характер. В те годы во главе всех мероприятий вместе с Рауфом Тархуновичем Айба стояли люди, зарекомендовавшие себя настоящими патриотами, борцами за свободу и независимость родной Апсны: Г.К. Аршба, А.Г. Эйфенджан, Б.М. Аджинджал, MX.Габуния, В.Л. Лазария, В.И. Колесников, М.Ч. Зарандия, Ю. Гунба, Ю. Пимпия, Г.Барциц, Р.Пилия и многие другие.

В годы экономической блокады Абхазии вопреки всем трудностям Рауф Тархунович Айба устанавливал контакты между российскими и абхазскими предприятиями, делал многое, чтобы наладить народную дипломатию, чтобы вопреки всему российские предприятия продолжали сотрудничать с абхазскими.

Номер: 64Выпуск: 4068Рубрика: обществоАвтор: Из книги профессора Т.АЧУГБА, «История Абхазии в датах»