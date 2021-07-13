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ЯРМАРКА. НАМ ЕСТЬ ЧТО ПОКАЗЫВАТЬ
Абхазия – Россия
По приглашению Союза «Курская Торгово-промышленная палата» делегация ТПП Абхазии во главе с президентом палаты Тамилой Мерцхулава приняла участие в XX юбилейной межрегиональной универсальной оптово-розничной ярмарке «Курская Коренская ярмарка-2021». В рамках Соглашения о партнерских отношениях между городами и Соглашения о сотрудничестве между Курской Торгово-промышленной палатой и ТПП Абхазии Торгово-промышленная палата РА на протяжении многих лет является участником ярмарки, и уже в шестой раз представляет на этом мероприятии нашу республику.
ТПП привезла на ярмарку продукцию абхазских производителей: обществ с ограниченной ответственностью – «Вина и Воды Абхазии», «Дурипшская винодельня», «Шато Абхаз», «Аргун Иашта», «Абхазпродукт», «Абхазские сады», Пивоваренный завод «Сухумский», «Минеральные воды Абхазии», МУП «Анхара», ТД «Рубин», РУП «Абхазмёд», индивидуальных предпринимателей – К.Квициния, Э.Шохина («Дары Абхазии»), Р.Джинал и М. Жиба.
На абхазском стенде так же представлены различная сувенирная и печатная продукция ТПП и недавно презентованный каталог предприятий Абхазии 2021.
Абхазский павильон посетили губернаторы Курской и Белгородской областей Роман Старовойт и Вячеслав Гладков.
Тамила Мерцхулава поблагодарила Романа Старавойта за приглашение и тёплый приём, оказываемый абхазской делегации.
«Взаимоотношения Республики Абхазия с Курской областью имеют многолетнюю историю. Курскую область не раз официально посещали правительственные делегации, предприниматели, деятели культуры и искусства. Это дружба, проверенная годами и подкрепленная делами, которые будут, безусловно, преумножаться на благо нашего общего развития и будут способствовать развитию межнационального общения, международных отношений с народом Абхазии, расширению дружественных связей в торгово-экономической, культурной, социальной сферах», – подчеркнула президент ТПП.
Она отдельно отметила общность позиций обеих сторон.
«У нас много общего, нас многое связывает, в том числе память о великом сражении Великой Отечественной войны на Курской дуге, в котором вместе с представителями других национальностей принимали участие и абхазы», – сказала Тамила Мерцхулава. Она преподнесла Роману Старавойту памятный подарок – выпущенную Национальным банком Абхазии монету «75 лет Победе в Великой Отечественной войне».
Затем президент ТПП приняла участие во встрече и обеде, организованном для глав делегаций губернатором Курской области – участников ярмарки.
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Курская Коренская ярмарка ежегодно собирает представителей из более 30 регионов Российской Федерации, порядка 25 стран ближнего и дальнего зарубежья, около полутора тысяч российских и иностранных компаний.
Коренская ярмарка – это уникальная и удобная платформа для наглядной демонстрации возможностей предприятий, а также площадка для диалога власти и бизнеса.
Пресс-служба ТПП РА
Номер: 64
Выпуск: 4068
Рубрика: экономика
Автор: Пресс-служба ТПП РА