ЗАСЕДАЛ ПРЕЗИДИУМ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ РА…

К XIII съезду журналистов РА

XIII съезд Союза журналистов Абхазии пройдет в Сухуме 20 ноября. Такое решение принято на заседании президиума творческой организации.

Председатель Союза Руслан Хашиг отметил, что планируется подготовить к съезду предложения по внесению изменений в действующий устав СЖ РА в связи со вступлением Союза журналистов РА в Международную федерацию журналистов (МФЖ). По его словам, при Союзе журналистов будет создана редакционная комиссия для работы над текстом предлагаемых изменений.

На заседании были утверждены проекты документов, которые будут подаваться в Союз журналистов от работников СМИ республики для получения международной пресс-карты журналиста.

Заместитель председателя Союза Зураб Аргун сообщил о том, что вся информация о порядке оформления анкет размещена на сайте творческой организации в разделе о Союзе журналистов РА.

На заседании президиума были рассмотрены заявления от сотрудников СМИ республики о вступлении в творческую организацию. Члены президиума единогласно проголосовали за принятие 18 новых членов в Союз журналистов Абхазии.

Номер: 64Выпуск: 4068Рубрика: обществоАвтор: Союз журналистов Абхазии