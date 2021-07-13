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ЗАСЕДАЛ ПРЕЗИДИУМ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ РА…
К XIII съезду журналистов РА
XIII съезд Союза журналистов Абхазии пройдет в Сухуме 20 ноября. Такое решение принято на заседании президиума творческой организации.
Председатель Союза Руслан Хашиг отметил, что планируется подготовить к съезду предложения по внесению изменений в действующий устав СЖ РА в связи со вступлением Союза журналистов РА в Международную федерацию журналистов (МФЖ). По его словам, при Союзе журналистов будет создана редакционная комиссия для работы над текстом предлагаемых изменений.
На заседании были утверждены проекты документов, которые будут подаваться в Союз журналистов от работников СМИ республики для получения международной пресс-карты журналиста.
Заместитель председателя Союза Зураб Аргун сообщил о том, что вся информация о порядке оформления анкет размещена на сайте творческой организации в разделе о Союзе журналистов РА.
На заседании президиума были рассмотрены заявления от сотрудников СМИ республики о вступлении в творческую организацию. Члены президиума единогласно проголосовали за принятие 18 новых членов в Союз журналистов Абхазии.
Номер: 64
Выпуск: 4068
Рубрика: общество
Автор: Союз журналистов Абхазии