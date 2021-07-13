ВСТРЕЧА С СОВЕТОМ СТАРЕЙШИН АБХАЗИИ

Стабильность в стране

Президент РА Аслан Бжания провел встречу с Советом старейшин Абхазии.

«Есть ряд вопросов, которые мы должны обсудить. Мне важно услышать ваше мнение. Ваш опыт и заслуги дают вам право советовать нам. Если мы будем прислушиваться к мнению Совета старейшин, это будет на благо нашего государства», – сказал Президент.

Председатель Совета старейшин Апполон Думава отметил, что Совет всегда выступает за созидание, поступательное, успешное развитие страны, за конструктивный диалог между различными политическими силами.

«Ни один член Совета старейшин не состоит в политических партиях. Это было бы неправильно. Мы всегда за правду и сохранение стабильности в стране. Совет не должен поддерживать ту или иную политическую сторону, он обязан способствовать конструктивному диалогу между оппозицией и руководством страны», – сказал он.

Участники встречи обсудили общественно-политическую ситуацию в республике.

Глава государства и представители Совета старейшин договорились о том, чтобы подобные встречи были регулярными.

Основная часть встречи проходила без участия журналистов.

Номер: 64Выпуск: 4068Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс