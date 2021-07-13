ВИНОВНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ПОНЕСУТ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ НАКАЗАНИЯ

Решить проблему

Президент РА Аслан Бжания провел рабочее совещание с участием членов Правительства и глав администраций городов и районов республики.

Главу государства интересовало положение дел с мерами борьбы с незаконной добычей криптовалют, обеспечением безопасности отдыхающих в местах их проживания и на водах, состояние пляжей. На встрече также поднимались вопросы борьбы с пандемией коронавируса, мер, предпринимаемых по недопущению распространения коронавирусной инфекции, изыскания средств для приобретения необходимых дорогостоящих лекарств.

«Тему незаконной добычи криптовалют мы обсуждали не раз. Кое-что реализовано, но этого недостаточно. Сегодня мы сделаем промежуточные выводы, оценим вашу работу. У нас есть дело, за которое мы должны нести ответственность. В последнее время работу в этом направлении проводила СГБ. Более месяца назад им было дано поручение, и они накопили немало материалов», – отметил Президент.

Первый заместитель председателя СГБ Тимур Ахиба представил информацию за период с 4-го по 12 июля.

«С 4 июля выявлены и демонтированы 2450 аппаратов по добыче криптовалют, на складе находятся 1816 из них», – сообщил он.

В селе Алакумхаре Галского района обнаружено 668 аппаратов для производства криптовалюты, там также был обнаружен криптоотель для установки большого количества оборудования, оттуда было изъято 7 единиц техники.

В селе Абыркыте обнаружено 43 аппарата, в городе Гале – 42, в селе Ряпе – 40.

В городе Ткуарчале на территории бывшей пилорамы обнаружена ферма, где был установлен 331 аппарат. На территории бывшего склада Минобороны выявлена ферма, где было установлено 311 аппаратов.

В городе Пицунде на территории бывшей ракетной части обнаружена ферма с 327 аппаратами, а в селе Алахадзы – 245.

В Гудаутском районе фермы обнаружены: в селе Бармыше – 11 аппаратов, в селе Дурипше – 60 единиц, в селе Хыпсте – 50, в Лыхны – 50.

В Сухуме на территории хлебозавода по улице 4 Марта сотрудники правоохранительных органов обнаружили 27 аппаратов; в Сухумском районе на территории мелькомбината – 94 единицы, на территории бывшего кирпичного завода – 26. Производится демонтаж оборудования в селе Шьыцкуре – 25 единиц.

В селе Тамыш Очамчырского района обнаружено 28 аппаратов, а в селе Пакуаше – 25.

Тимур Ахиба отметил, что наблюдается тенденция использования майнингового оборудования в частном секторе, что создает дополнительные нагрузки на сети и подстанции.

Глава Администрации Галского района Константин Пилия пояснил, что аппараты, которые были найдены в с. Алакумхаре, ранее были отключены в селе Хумушкуре.

«Мы 8 месяцев назад закрыли ферму в селе Хумушкуре. Оборудование забрали хозяева, а позже установили в селе Алакумхаре. Мы проследили стадию старательства специального ангара, и как только аппараты были установлены, нами были приняты соответствующие меры», – сообщил Пилия.

Президент отметил, что по его информации эта ферма была подключена к электросети, которая обеспечивает работу тоннеля Ингурской ГЭС и поручил СГБ проверить эту информацию.

Президент дал поручение продолжить работу, по выявлению майнингового оборудования. Он еще раз предупредил всех глав районных администраций о персональной ответственности за состояние дел с незаконной добычей криптовалют.

«Если вы не можете или не хотите принять меры воздействия в отношении виновных на местах, то я буду вынужден принять решения в отношений вас самих», – сказал Бжания.

Он также выразил возмущение тем, что в Ткуарчале не предприняты необходимые меры по отключению от электросетей аппаратов по добыче криптовалют. Только за последнее время там обнаружено более 600 аппаратов.

Бжания потребовал от гендиректора РУП «Черноморэнерго» освободить от занимаемой должности руководителя Ткуарчалской РЭС.

Глава государства дал поручение руководителю Администрации Президента Алхасу Квициния и Премьер-министру Александру Анквабу до конца недели провести совещание по вопросам незаконного майнинга и определить персонально виновных в положении дел:

«Поручаю в районах провести совещания по обсуждаемому вопросу и до конца недели определить степень виновности каждого из руководителей, а также подготовить предложения, как мы будем наказывать виновных. Если надо освобождать с работы, давайте освобождать. В пятницу жду предложений. Организуйте совместную работу, правоохранительные органы вам помогут. Жду решения по каждому руководителю, а я подпишу документы».

«Там, где с завтрашнего дня будет обнаружено майнинговое оборудование, главы администраций могут сами написать заявление и уйти с работы», – добавил А.Бжания.

Министру внутренних дел Дмитрию Дбару дано поручение обеспечить надежную охрану складов с демонтированным майнинговым оборудованием, а также подготовить еще один склад.

Секретарь Совета безопасности Сергей Шамба для экономии электроэнергии и сокращения уровня его потребления предложил отключать ночью на несколько часов интернет, поскольку добыча криптовлют без него невозможна.

Номер: 64Выпуск: 4068Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс