ПРЕЗИДЕНТ ГОТОВ К ДИАЛОГУ

Шаг к единству

8 июля представители ряда политических и общественных организаций республики, в том числе оппозиционных, приняли совместные обращение к Президенту Республики Абхазия Аслану Бжания, в котором высказались за выстраивание конструктивного диалога с властью.

Президент Аслан Бжания отреагировал на данное обращение.

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Как глава государства, наделённый равной ответственностью перед всеми гражданами страны и общественно-политическими объединениями, с удовлетворением воспринял это обращение.

Безусловно, укрепление основ государства, его развитие, наряду с социально-экономической политикой, немыслимы без формирования политической культуры, предполагающей сотрудничество с общественными институтами в обсуждении и поиске путей реализации полномочий исполнительной ветви власти.

Любые дискуссии подразумевают наличие не только единства взглядов на те или иные проблемы, но и различные позиции. В этом и ценность подобных дискуссий. Это приобретает особую важность при решении вопросов общегосударственного характера, обеспечения стабильности и безопасности страны. Главное в таком процессе – взаимная ответственность перед обществом и страной в целом, уважительное отношение друг к другу.

Я неоднократно высказывался о необходимости и готовности к такому диалогу.

Ещё раз подтверждаю свою приверженность к совместной работе по всему спектру жизненно важных для Республики Абхазия вопросов и благодарю за проявленную инициативу.

Президент Республики Абхазия Аслан БЖАНИЯ

Номер: 64Выпуск: 4068Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс