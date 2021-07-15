ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ЧЕРЕЗ СПОРТ

В г. Сухуме завершился XVIII Международный шахматный фестиваль «Абхазия приглашает!», турнир «Сухум Open-2021г.», проводимый Управлением по делам молодежи и спорта Администрации города. В нем приняли участие как взрослые опытные, так и совсем юные шахматисты. Состоялось награждение победителей в группе до 12 лет.

Призовые места среди юных шахматистов распределились следующим образом:

Среди мальчиков: 1-е место – Жуков Иван (г. Москва), 2-е место – Турков Богдан (г. Сухум), 3-е место – Рискин Григорий (г. Москва).

Среди девушек: 1-е место – Гунба Лана (г. Гудаута), 2-е место – Отырба Лия (г. Гудаута), 3-е место – Еремина Доминика (г. Гудаута).

Победители были награждены кубками, медалями, грамотами и призами.

Номер: 65Выпуск: 4069Рубрика: спортАвтор: Управление по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум