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Ежегодные учебно-тренировочные сборы «Абхазский шторм»

В Очамчыре завершились ежегодные учебно-тренировочные сборы «Абхазский шторм» по ударной технике под руководством тренера высшей категории России, главного тренера Волгоградской области по каратэ кекусинкай и кикбоксингу, обладателя черного пояса 1 дан, чемпиона мира по бразильскому джиу-джитсу, обладателя Кубка мира по кикбоксингу Рамиля Исмаилова.

В сборах приняли участие спортсмены отделений Федерации каратэ кекусинкай Республики Абхазия г. Сухума, г. Очамчыры и пос. Агудзеры, совместно со спортсменами Федерации кекусинкай Волгоградской области. Среди них мастер спорта России, пятикратный победитель первенства России, двукратный победитель первенства Европы, трехкратный победитель первенства мира, обладатель кубка мира среди молодежи, лучший боец первенства России среди юниоров 2019 года - Мамедов Тельман, двукратный серебряный призер первенства России, бронзовый призер Кубка мира, двукратный победитель Всероссийского турнира «Кубок Шихана» Данила Букреев и победитель первенства России среди юниоров, победитель первенства Европы, серебряный призер первенства мира, чемпион России среди мужчин и среди профессионалов Магомед Махамаев.

Сухум представляли воспитанники секции каратэ кекусинкай Управления по делам молодежи и спорта Администрации города.

Сборы были проведены Федерацией каратэ кекусинкай Республики Абхазия при поддержке отдела молодежи и спорта Администрации Очамчырского района.

Номер: 65Выпуск: 4069Рубрика: спортАвтор: Управление по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум