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В Республике Абхазия пройдет Олимпийская неделя баскетбола

Международный фестиваль баскетбола 3х3 пройдет в городе Пицунде Гагрского района с 23 по 30 июля на специальном баскетбольном стадионе со шведским покрытием «Bergo», лицензированный «FIBA». Стадион расположен на территории пансионата «Литфонд» и соответствует всем международным стандартам.

Организатором выступают концерн «Росэнергоатом», Центр современных спортивных технологий концерна «Росэнергоатом» при поддержке Государственного комитета РА по делам молодежи и спорту и Федерации баскетбола РА.

Как отметил генеральный директор ЦССТ концерна «Росэнергоатом», советник министра спорта Российской Федерации, судья международной категории по баскетболу Сергей Фомин, с Госкомитетом РА по делам молодежи и спорту у концерна сложились давние и дружеские отношения.

«Мероприятие планировалось провести в 2020 году, но из-за эпидемиологической обстановки в мире его пришлось перенести, и мы с большим удовольствием проведем фестиваль в республике в 2021 году», – отметил он.

В рамках фестиваля пройдет два турнира «Кубок по баскетболу 3х3» среди школьников Гагрского района и среди мужских команд Республики Абхазия, посвященные памяти Сергея Багапш, учебно-методические семинары, мастер-классы с детьми по баскетболу, которые проведут тренеры ЦССТ, мастера спорта России. «Кубок по баскетболу 3х3» среди мужских команд является отборочным турниром Открытой межрегиональной лиги баскетбола 3х3, победитель которого отправится на финал при финансовой поддержке концерна «Росэнергоатом».

Победители и призеры турнира будут награждены специальными призами, учрежденными концерном.

Кроме того, запланировано подписание соглашений о сотрудничестве между Центром современных спортивных технологий концерна «Росэнергоатом», Государственным комитетом РА по делам молодежи и спорту и Федерацией баскетбола Абхазии.

Номер: 65Выпуск: 4069Рубрика: спортАвтор: Управление по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум