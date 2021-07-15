ХУДОЖНИК ПОЛОТНА И СЛОВА

Личность

Пабло Пикассо прославился неординарным взглядом на мир, который отразил в своих картинах. Он также воплотил в реальность слова великого Конфуция о том, что если найти себе дело по душе, работать не придется ни дня в своей жизни.

Совершенствуясь в любимом деле, человек достигает успеха. А успех привлекает, как магнит, деньги и женщин, славу и любовь.

Пикассо говорил, что отдыхает, когда работает. И безумно устает от безделья и визитов гостей. Художник прожил 91 год насыщенной, яркой жизни и оставил в назидание потомкам мудрые мысли о том, как надо жить.

«Искусство – это исключение ненужного».

Чтобы ваша жизнь напоминала завершенный шедевр, а не наброски и черновики, нужно уметь отсекать все лишнее, постороннее, ненужное. Отказываться от навязанных желаний, которые никакого отношения не имеют к вашему истинному Я учился не обращать внимание на общественное мнение и критику. Отстраняться от тех, кто не спешит проводить время рядом с вами.

«Мне нравится жить бедно, но с кучей денег в кармане».

Номер: 65Выпуск: 4069Рубрика: обществоАвтор: Из интернета