ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Поздравляю председателя Русской диаспоры Абхазии, жителя города-героя Гудауты, старшего товарища и друга Леонида Михайловича Заводчикова с 80-летием.

Дорогой Леонид Михайлович!

Вы более 18 лет возглавляете Союз соотечественников России в Абхазии (в 2010 году реорганизован в Русскую диаспору Абхазии). Главная цель РДА – сохранение русской культуры, языка, быта, традиций и духовных ценностей русского народа, консолидация граждан РА, считающих себя русскими, сосуществование абхазского и русского народов в духе братства и дружбы. В 1996 году Вами в г.Сочи был открыт абонентский ящик, что позволило жителям РА в условиях экономической блокады поддерживать связь с внешним миром. В 2004 году по Вашей инициативе в РА впервые отмечался День России. В 2005 году Союз соотечественников России в Абхазии передал абхазским школам свыше 7000 учебников по различным дисциплинам. Кроме того, в г.Гудауте в летнем оздоровительно-образовательном лагере отдохнули более 1000 детей. ССРА содействовал тому, чтобы ветераны Великой Отечественной войны получали российскую пенсию и было возобновлено регулярное железнодорожное сообщение между Сухумом и Москвой. ССРА оказывалась материальная помощь малообеспеченным семьям нашей республики.

В день Вашего юбилея желаю Вам счастья, кавказского долголетия, семейного благополучия и бодрости духа. Пусть Вам всегда сопутствуют удача и везение, чтобы Вы смогли реализовать еще немало хороших идей не только на благо русскоязычного населения РА, но и всего многонационального народа РА.

В.В.ГОНИЧЕНКО, председатель Гулрыпшского отделения РДА

Номер: 65Выпуск: 4069Рубрика: обществоАвтор: В.В.ГОНИЧЕНКО, председатель Гулрыпшского отделения РДА