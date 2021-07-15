ДАТА

Политсовет Народной партии Абхазии поздравляет с днем рождения члена руководящего органа партии, заслуженного педагога РФ, сотрудника Центра стратегических исследований при Президенте РА, руководителя лаборатории инновационных проектов, кандидата политических наук, образцовую мать, вырастившую со своим достойным супругом Павлом трех прекрасных сыновей, на редкость деятельную и в силу своей компетентности, энергичности, выносливости и работоспособности, интернационализма и патриотизма востребованной в самых разных областях и структурах РФ и РА (образования, педагогики и воспитания, науки и политики, журналистики и публицистики, одного из создателей и руководителей интереснейшего и продвинутого двуязычного молодежного журнала «Бозон Хиггса») ДАВЫДОВУ-МАРТЫНОВУ ЕЛЕНУ ИГОРЕВНУ, желает и впредь отменного здоровья, быть успешной везде и во всём, полной чаши благополучия, человеческого счастья.

Я. ЛАКОБА, председатель Политсовета НПА

Номер: 65Выпуск: 4069Рубрика: обществоАвтор: Я. ЛАКОБА, председатель Политсовета НПА