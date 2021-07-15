В ПАРЛАМЕНТЕ РА

Началось предпоследнее заседание весенней сессии Народного Собрания – Парламента РА 12 июля с кадровых вопросов – с избрания судей. Тайным голосованием депутаты избрали судьями Верховного суда Лию Ардонбеевну Адлейба и Эсму Зурабовну Корсая, судьями Арбитражного суда – Аксиду Борисовну Джения и Каму Шотовну Аристава, судьей Гулрыпшского районного суда – Марину Спиридоновну Ануа и судьей Сухумского городского суда – Астамура Александровича Тванба.

Затем, не откладывая в долгий ящик, депутаты с удовольствием проголосовали за свой уход на летние каникулы со 2 августа, хотя им еще предстоят работа над документами и одно заседание сессии.

В первом чтении был принят ими затем законопроект «О донорстве крови и её компонентов», направленный на создание правовых, экономических и социальных основ донорства, системы забора и хранения крови и её компонентов, развитие донорства в стране. Законопроектом предусматривается даже присвоение звания Почетного донора Республики Абхазия с единовременной денежной выплатой.

При внесении изменений (в первом чтении) в некоторые законодательные акты РА в части регулирования проведения экспертизы временной нетрудоспособности и медико-социальной экспертизы на заседании отмечалось, что ныне правовой основой при решении этого вопроса являются Закон «О здравоохранении» и соответствующее Положение Кабмина от 2000 года, которые содержат противоречащие друг другу нормы. Вносимые изменения направлены на совершенствование процедуры проведения экспертиз при новом порядке их организации и т.д.

В первом и втором окончательном чтениях внесли изменения депутаты также в некоторые законодательные акты РА в части установления административной ответственности за нарушения норм трудового законодательства, например, ответственность работодателя за непредоставление трудового и иного отпуска, за дискриминацию в сфере труда и т.д.

Но не набрал нужного количества депутатских голосов рассматриваемый также в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты в части специальных систем налогообложения. Законопроект должен был предусмотреть уменьшение ставок налога за предоставление услуг временного проживания отдыхающим в «малых средствах размещения». И он был ответом на многочисленные обращения предпринимателей на высокую стоимость патента, так как в ранее принятых законодательных актах не учтены многие факторы: простои номеров, расположение объекта размещения отдыхающих, конкуренцию, особенно с высококлассными отелями, и т.д.

«О государственной демографической политике Республики Абхазия» – этот законопроект принят депутатами в первом чтении. До этого ни в одном государственном акте эта важнейшая политика не была представлена, хотя, как отмечалось на заседании сессии, все, кто шел во власть, поднимали проблему демографии, а потом о ней забывали… Проект Закона предусматривает разработку Кабмином Государственной программы в сфере демографии, которую утверждает Президент страны.

В первом чтении принят проект Закона о не новом для Абхазии вопросе – «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Республике Абхазия». Признав, что опыт применения кассовых аппаратов в стране отрицательный, докладчик отметил, что сейчас определены нормативно-правовые акты для применения этой техники. Налоговые органы в реальном времени смогут получать информацию о транзакции по республике, сократятся налоговые и иные проверки, увеличатся налоговые поступления. В целом должно быть охвачено до 95% экономического оборота страны. Но как быть, когда будет отключаться электроэнергия? Приобретать торговым и иным предприятиям, маленьким киоскам индивидуальные источники энергии? Эти вопросы остались без ответа…

Принятый также в первом чтении проект Закона «О физической культуре и спорте в Республике Абхазия» определяет, наряду с другими вопросами, спортивные звания и разряды, квалификационные категории тренеров и специалистов в области физкультуры и спорта.

Депутаты утвердили день Службы государственной безопасности Республики Абхазия. Это 4 декабря – праздничный, но рабочий день для сотрудников СГБ.

Парламентарии рассмотрели и другие вопросы, в том числе земельные.

Заира ЦВИЖБА

Номер: 65Выпуск: 4069Рубрика: политикаАвтор: Заира ЦВИЖБА