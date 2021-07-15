ГАЛСКИЙ РАЙОН СЕГОДНЯ

Рабочее совещание

По поручению Президента РА Аслана Бжания в Галский район приехали руководитель президентской Администрации Алхас Квициния, первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, министр по налогам и сборам Джансух Нанба. В Администрации района состоялось рабочее совещание по вопросам энергетики, уплаты земельного налога и эпидемиологической обстановки.

Начальник налоговой инспекции Роберт Жиба сообщил, что в районе план первого полугодия выполнен на 114%. Перевыполнение составило 2 млн 567 тысяч рублей.

«По всем видам налоговых платежей у нас перевыполнение. По земельному налогу в первом полугодии отстает только село Хашта на 19 тысяч рублей. Все остальные села план выполнили», – сказал он.

В число должников по налогу на землю среди юридических лиц входят: ООО «Казказ» – 90 тысяч руб. за 2020 г., ООО «Гал-Нерудпром» – 130 тысяч рублей с четвертого квартала 2016 года (материалы переданы Службе судебных исполнителей, им установили график оплаты). ООО «Империал-Фарма» выставлено на инкассо 756 тысяч рублей (договор аренды расторгнут, земли возвращены государству).

О ситуации с коронавирусной инфекцией рассказал главврач Галской ЦРБ Астамур Гамгия.

Он отметил, что обстановка в районе более благоприятная, чем в Западной Абхазии. Небольшой прирост заболевших отмечается, однако ситуация контролируемая.

В связи с последними данными по ситуации с ковид, на КПП «Ингур» был установлен стационарный медицинский пункт, где ведется учет граждан, пересекающих границу, к ним предъявляются определенные требования для пересечения границы.

Гамгия также сообщил, что в связи с тем, что вакцина от коронавируса в Абхазии закончилась, у жителей Галского района есть возможность сделать прививку в Грузии.

В Галском районе нет ковид-госпиталя. Все пациенты наблюдаются амбулаторно, для этого создан дневной ковид-стационар, куда больные приезжают в назначенное время и им проводят необходимое лечение.

«Эта болезнь очень серьезная. Одними бумажными распоряжениями и запрещениями с этой болезнью невозможно бороться. Мы должны осознавать, что нужно заботиться друг о друге, о здоровье родных и близких. Мы видим, какая смертность от этой болезни. Самое страшное, что начали заболевать молодые люди и дети. Болезнь прогрессирует, она очень коварная, вирус будет мутировать и дальше. Мы с этим должны уже жить. Одним закрытием границы уже ничего не сделаешь. Поэтому у меня просьба к Администрации района с пристальным вниманием отнестись к этой проблеме. Вы уже знаете об изданном распоряжении. Свадебные и ритуальные мероприятия нужно запрещать и, насколько возможно, пресекать. По-другому мы никак не можем массово бороться с этой болезнью. Ведутся переговоры по вакцинам, и я думаю, что в ближайшее время вопрос вакцинации будет решен», – сказал руководитель Администрации Президента РА Алхас Квициния.

В ходе совещания был затронут вопрос пересечения государственной границы по реке Ингур.

Начальник Погрануправления ФСБ РФ в Абхазии полковник Владимир Молодцов сообщил, что за это полугодие порядка 70 тысяч человек пересекли границу, а за прошлую неделю – порядка 15 тысяч человек.

Номер: 65Выпуск: 4069Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс