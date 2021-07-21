НОВАЯ ЖИЗНЬ ПЛАТФОРМЫ

Инициатива молодежи

16 июля на железнодорожной платформе «Гума» состоялась презентация проекта культурно-делового пространства, открытие гастрономической зоны и летнего кинотеатра.

По словам куратора проекта Щариды Тужба, эта идея зародилась еще в 2019 году. Несмотря на многочисленные сложности и проблемы, проект все же удалось реализовать, станцию привели в относительный порядок и благоустроили территорию.

Организаторы планируют и дальше развивать культурно-деловое пространство: в павильоне будут проводиться мастер-классы, культурные вечера, лектории, поэтические вечера, пленэры, выставки и т.д.

«Платформа будет работать круглый год. Сейчас мы презентуем лишь первый этап нашей работы, направленный на приведение в порядок территории и хотя бы минимальное благоустройство. Впервые за 28 лет на станции проведены все коммуникации: освещение, вода, интернет. Мы намерены улучшать пространство и дальше, разумеется, не меняя архитектурные решения. С привлечением специалистов, профессионалов своего дела, вторым этапом планируется реставрация самого здания платформы», – отметила Щарида Тушба.

Номер: 66Выпуск: 4070Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс