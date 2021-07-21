ЧЕСТВОВАЛИ ОТЛИЧНИКОВ УЧЕБЫ

Прощаясь со школой

Детство заканчивается, когда прекрасные и удивительные школьные годы остаются позади. А время летит с космической скоростью, и вот уже новый выпуск, 2021 года. Лишь по счастливым лицам родителей понимаешь, что это их дети, которые совсем недавно были такими маленькими, слушают напутствия и принимают поздравления с успешным окончанием средней школы.

Аттестаты об окончании школ Гудаутского района получили 288 выпускников. Праздник по случаю такого важного для детей и взрослых события в условиях ограничений приходится проводить в строгих рамках. Выпускные балы, к которым мы все привыкли и очень ждали, тоже по известным причинам откладываются до лучших времен.

Остались позади выпускные экзамены и как всегда на них присутствовали и волнения, и переживания, но с ними выпускники справились. А за теми отличными результатами – кропотливый труд учителей, которые вели своих ребят 11 школьных лет, труд родителей и, конечно, большое желание самих ребят выглядеть достойно. Несмотря на то что учебный процесс в школах республики за два последних года прерывался, большую часть учебного времени приходилось проводить дистанционно, педагогические коллективы сделали все возможное и зависящее от них, чтобы учебный процесс не прерывался. С этим непростым испытанием они справились достойно и вышли на новый уровень. Весьма показательны результаты на экзаменах: из 288 ребят, на «отлично» школу окончили 16 человек, двое из них заслужили золотые медали. 106 ребят окончили школу на «хорошо» и «отлично». Эти высокие показатели стали возможны благодаря совместной продуманной, хорошо налаженной и грамотно выстроенной работе всех школ района. Бесспорно, за этими скупыми цифрами большой труд и заслуга коллектива отдела образования Администрации Гудаутского района.

Учитывая сложившиеся реалии, отличников учебы чествовали руководители Администрации района, руководство отдела образования, депутаты районного Собрания. Первая победа, которую ребята одержали, высоко и достойно оценена. Впереди у них новые задачи и, конечно, новые победы. А мы стали свидетелями маленького праздника, по которому успели соскучиться. И вот перед нами лучшие из лучших, те, кто хорошо учился, не ленился, шел к своей цели. О каждом из них, можно сказать и рассказать маленькую историю. Все это в скором будущем. Думаю, что через несколько лет именно так и произойдет, и мы обязательно о них услышим. Золотые медалисты, выпускницы Бамборской средней школы – София Баргашил, Виктория Мхонджия. Вместе с медалистками Бамборскую среднюю школу окончили на «отлично» восемь человек. Высоких результатов в нынешнем году добились и выпускники гудаутской средней школы №4, пятеро из которых также окончили школу на «отлично», а также двое выпускников гудаутской средней школы №1 и одна выпускница Лыхненской средней школы. Отличники учебы получили ценные подарки, каждому из них на память были вручены планшеты.

Напутствуя выпускников, к ним обратились их старшие товарищи. И их слова в тот день были обращены не только к тем, кто стоял на сцене, а ко всем ребятам, которые прощаются с детством, школой, своими учителями и стоят на пороге взрослой жизни. Валерий Авидзба, 1-й зам. главы Администрации Гудаутского района, Адамыр Харазия, и.о. зав. отделом образования пожелали ребятам и дальше радовать всех высокими результатами, не бояться трудностей, идти к своей мечте и добиваться целей, которые они ставят перед собой. Алена Пимпия, выпускница Лыхненской средней школы, поблагодарила своих любимых учителей, школу за те незабываемые годы, которые они провели в этих стенах. Здесь их научили самому главному, воспитали достойными гражданами, подготовили к вступлению во взрослую жизнь. Теперь они готовы идти по жизни, учиться дальше, получать нужные и интересные профессии.

Для многих выпускников позади и вступительные экзамены, и вместе с аттестатами о среднем образовании ребята могут с гордостью сказать, что они стали и студентами высших учебных заведений РФ. Для будущих студентов высших учебных заведений Абхазии экзамены еще впереди, но ребята справятся. Ведь у них есть мечта, а главное – огромное желание жить интересной и насыщенной жизнью.

Пожелаем всем выпускникам Абхазии осуществления самых заветных желаний!

Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «Республика Абхазия» по Гудаутскому району

Номер: 66Выпуск: 4070Рубрика: обществоАвтор: Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «Республика Абхазия» по Гудаутскому району