Внимание COVID-19

НЕ ХОТИТЕ БОЛЕТЬ?

Послушайте рекомендации наших врачей и соблюдайте простые правила в сложившейся ситуации.

В борьбе с коронавирусом:

– носите маски, не посещайте массовые (любые) мероприятия, сделайте вакцинацию.

Не надо бояться, что где-то приходится нарушать наши традиции. Если они в сердце и душе, мы не изменим себе. Время такое – COVID-19.

А вот здоровье – личное и общества – своим несерьезным отношение к проблеме мы можем подорвать.

Идет вирусная война, и в ней мы тоже должны стать победителями, причем здоровыми.

Все зависит от каждого из нас. Прислушаемся к советам врачей.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 66Выпуск: 4070Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА