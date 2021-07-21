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21.07.2021
Номер: 66
Выпуск: 4070
Рубрика: общество
Автор: Юрий КУРАСКУА
Внимание COVID-19
НЕ ХОТИТЕ БОЛЕТЬ?
Послушайте рекомендации наших врачей и соблюдайте простые правила в сложившейся ситуации.
В борьбе с коронавирусом:
– носите маски, не посещайте массовые (любые) мероприятия, сделайте вакцинацию.
Не надо бояться, что где-то приходится нарушать наши традиции. Если они в сердце и душе, мы не изменим себе. Время такое – COVID-19.
А вот здоровье – личное и общества – своим несерьезным отношение к проблеме мы можем подорвать.
Идет вирусная война, и в ней мы тоже должны стать победителями, причем здоровыми.
Все зависит от каждого из нас. Прислушаемся к советам врачей.
Юрий КУРАСКУА
Номер: 66
Выпуск: 4070
Рубрика: общество
Автор: Юрий КУРАСКУА