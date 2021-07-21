МЫ ТОНЕМ В НЕОБУЗДАННЫХ АМБИЦИЯХ

Мнение

Из интервью лидера Народной Партии Якуба Лакоба, врио президента Фонда развития взаимоотношений между Абхазией, ЛНР, ДНР и Россией «Отечество», руководителю сайта «Киараз» Надежде Лютахиной.

Слова истории и обстоятельств. Они говорят сами за себя о наших желаниях и возможностях.

Все в наших руках – сделать республику и жизнь в ней лучше.

Ашуйская молодёжь поредела, враждует. но ведь враждовали и отцы.

Абхазский царь Пту, XIX век до н.э.

Самая короткая дорога, порой, самая грязная и опасная.

ХАШИМ, египетский мудрец и провидец середины XVIII века из бывших мамлюков абазинского происхождения.

Уверен, современные абхазы возродятся в новом, более лучшем, чистом и сильном своём качестве.

Мушьни Хварцкия, абхазский учёный-археолог, историк и философ, один из лидеров национально-освободительной борьбы абхазского народа, командующий Восточным фронтом в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг., Герой Абхазии

Зжьы ужъыр зтъан еиламгыло реи8ш щйамландаз» – «Чтобы не уподобились мы тем, которые настолько были переполнены чувством взаимной ненависти и вражды, что из них даже бульон бы общий не получился.

(Абхазская народная поговорка)

Н.Л.: Сегодня только ленивый не знает об инициативе РОО «Аидгылара». Общественность интересует и Ваше мнение по этой проблеме. И если можно, подробнее.

Я.Л.: Где собирается некоторое количество людей, наших граждан, а тем более когда нас они приглашают, независимо от их политических предпочтений, мы туда идём. Амбициа6ъа, а8агьарагьы зыхьёу, а8сыцъгьареи щафт. Нас, наше общество и государство в первую очередь, буквально съедают ничем не обоснованные и не подкреплённые, необузданные, непомерные, чрезмерные амбиции, гордыня, алчность, порой переходящая в ненасытность, и как следствие – коррупция. Как мне довелось говорить в офисе РОО «Аидгылара» на встрече лидеров ряда партий и движений 19 мая 2021 г., эта ситуация для нас не нова, она имеет тысячелетнюю и даже более историю. Мы должны понимать, что порой корни тех или иных «современных» явлений, стереотипов поведения в политике, экономике, идеологии и т.д., наблюдаемых и сегодня, уходят не только в день вчерашний и позавчерашний, но и в глубокую древность. Есть классический пример в абхазской истории. И касается он напрямую обсуждаемой нами темы и проблемы – путей преодоления раскола в нашем обществе. Инициатива «Аидгылары» воспринята была в нашей партии неоднозначно. Главное, чтобы она оказалась действенна в своей реализации. И в случае ее одобрения и поддержки большинством коллективных участников политического процесса подписантам предполагаемого общего документа с привлечением высококомпетентных экспертов еще лишь только предстоит выработка системы механизмов ее реализации. На сей раз инициатором такого шага выступила РОО «Аидгылара», носящая имя того знаменитого общественного движения «Аидгылара», которое привело к власти общепризнанного лидера Владислава Ардзинба, консолидировало все наше многонациональное общество перед лицом нависшей угрозы с юго-востока, и которое вскоре после победоносной войны абсолютно неоправданно было отправлено путем «самороспуска» в политическое небытие. Приблизительно также, как 18 марта 1921 г. была «временно» приостановлена деятельность «Киараза», являвшегося не только национально-освободительной армией, но и первой абхазской политической партией современного типа. Приостановлена была потому, что некоторые идеи и задачи «Киаразза» не во всём вписывались и встраивались в систему. В любом случае такая по-своему своевременная и даже смелая инициатива заслуживает не только внимания, но и поддержки. В конце концов, история на самом деле знает и такую формулу развития отношений между противоборствующими силами, как «Через конфликт к сближению».

Речь идет об обязательной необходимости преодоления продолжающегося раскола в обществе, а не об обязательном примирении более чем конструктивной оппозиции с закупоренной властью. Это далеко не одно и то же. Оппозиция к власти всегда должна быть, чтобы власть не дремала, а тем более, в таком весьма проблемном, запущенном и во многих отношениях больном разными недугами обществе. К тому же мы должны осознавать, что желаемая консолидация, не всегда оправданное желание начать все с чистого листа, даже если такое желание искренне (на что мы хотим надеяться) – это не одноразовый акт. Так что инициатива инициативой, а вот ее реализация – это процесс. Инициатива, не подкрепленная насыщенным процессом, очень тонкой, филигранной организаторской работой, обречена. С другой стороны, так или иначе, но всем нам еще только предстоит начать по-настоящему выбираться из политической трясины, в которую мы по сути сами себя загнали с горе-руководителями всех рангов. И в этой наитяжелейшей ситуации неумолимо встает извечный вопрос – «ЧТО ДЕЛАТЬ?»

В политике главное – реализм. Иначе это авантюра. И тем не менее попытка – это уже хорошо. Авось? Тем более, на кону цена вопроса – судьба нашего народа, общества и государства. Анализ и прогнозы говорят о весьма малой вероятности решения наших проблем в предполагаемом нами оптимистическом русле. И все-таки будем надеяться на лучшее. Да, мы поставили свою подпись под общим документом о преодолении противостояния и раскола в обществе и необходимости его консолидации, хотя мы и старались, чтобы этот документ был принят в более приемлемой для нас редакции. Что ж, может быть, и впрямь попытаться, не уронив, сохранив лицо каждого из нас, не разбрасываясь друг другом, использовать еще один и, может быть, последний шанс, чтобы не упасть в пропасть взаимной вражды и ненависти, в которых мы все вместе можем сгореть и погибнуть? Наша партия развернуто публично отвечала и на этот вопрос давно, неоднократно и однозначно. Но коль этот вопрос возник вновь, ДАВАЙТЕ БУДЕМ ДУМАТЬ ВСЕ ВМЕСТЕ.

Номер: 66Выпуск: 4070Рубрика: политикаАвтор: Якуб Лакоба, лидер Народной Партии Абхазии