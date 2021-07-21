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МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Русские Абхазии
Министерства экономики Абхазии и РФ договорились о сотрудничестве в области развития программно-целевого управления, сообщается на официальном сайте Минэкономики РА.
Вице-премьер, министр экономики Республики Абхазия Кристина Озган и министр экономического развития РФ Максим Решетников 8 июля подписали Меморандум о сотрудничестве в области развития программно-целевого управления.
Мероприятие прошло в Москве в рамках реализации программы формирования общего социально-экономического пространства и гармонизации законодательства двух стран.
Меморандум предполагает несколько направлений сотрудничества министерств, в их числе – обмен информацией и опытом в сфере разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ, а также повышения уровня профессионализма профильных специалистов. Стороны договорились проводить регулярные рабочие встречи экспертов и делегаций и организовывать конференции, симпозиумы и семинары.
Для обучения и консультаций специалистов министерства будут проводить совместные исследования и обмениваться специалистами.
Номер: 66
Выпуск: 4070
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс