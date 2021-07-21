МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Русские Абхазии

Министерства экономики Абхазии и РФ договорились о сотрудничестве в области развития программно-целевого управления, сообщается на официальном сайте Минэкономики РА.

Вице-премьер, министр экономики Республики Абхазия Кристина Озган и министр экономического развития РФ Максим Решетников 8 июля подписали Меморандум о сотрудничестве в области развития программно-целевого управления.

Мероприятие прошло в Москве в рамках реализации программы формирования общего социально-экономического пространства и гармонизации законодательства двух стран.

Меморандум предполагает несколько направлений сотрудничества министерств, в их числе – обмен информацией и опытом в сфере разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ, а также повышения уровня профессионализма профильных специалистов. Стороны договорились проводить регулярные рабочие встречи экспертов и делегаций и организовывать конференции, симпозиумы и семинары.

Для обучения и консультаций специалистов министерства будут проводить совместные исследования и обмениваться специалистами.

Номер: 66Выпуск: 4070Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс