НАРОДНЫЙ ДИПЛОМАТ

Память

Время быстротечно. Вот и прошел незаметно год с тех пор, как ушел в мир иной наш коллега-ученый, кандидат исторических наук, государственный и общественный деятель, публицист, заслуженный журналист Республики Абхазия, член союзов журналистов СССР и Абхазии, дипломат в ранге Чрезвычайного и Полномочного Посла и просто глубоко порядочный и честный человек Владимир Джамалович Авидзба.

Его трудовой стаж составляет почти 60 лет. Яркая комсомольская юность – секретарь комитетов комсомола в Очамчырском и Сухумском районах. С удовольствием играл на сцене Абхазского драматического театра. В течение восьми лет в газете «Апсны Капш» возглавлял идеологический отдел, а затем был и заместителем главного редактора. Владимир Авидзба 17 лет занимал руководящие должности во властных структурах Абхазии: работал первым секретарем Ткуарчалского горкома партии, в должности секретаря Абхазского обкома партии курировал вопросы идеологии в республике; трижды избирался депутатом Верховного Совета Абхазской АССР.

Сразу после окончания Отечественной войны народа Абхазии Владимир Авидзба Указом Первого Президента Владислава Ардзинба был направлен в Турцию для восстановления контактов с многотысячной абхазской диаспорой и пробуждения в соотечественниках национального самосознания. И в течение 20 лет (1994 – 2014 гг.) являлся Полномочным Представителем Республики Абхазия в Турецкой Республике.

С 2015 года и до последних дней жизни (20.07.2020) работал в Абхазском институте гуманитарных исследований имени Д.И.Гулиа ведущим научным сотрудником отдела источниковедения. Параллельно занимался преподавательской деятельностью в Абхазском государственном университете – доцент кафедры истории и теории международных отношений.

Какую бы работу ни выполнял, какую бы должность ни занимал Владимир Джамалович, он ко всему подходил с чистой совестью, ответственностью, природной мудростью, терпением и адекватным восприятием происходящего.

Глубокое знание языка и истории своего народа давало ему возможность противостоять выдвигаемым временем проблемам и трудностям, решать их, предупреждать о них общество, давать советы молодежи, воспитывать её. У Владимира Джамаловича – государственного служащего, крестьянина по происхождению – был особый, уважительный подход к молодым, он умел общаться с ними, своим поведением подавая личный пример. Он уже тогда проявлял народную дипломатию, настоянную на психологическом и патриотическом симбиозе абхазской нации. Возможно, поэтому он и стал позже настоящим, профессиональным дипломатом.

В советские времена все народы были равны в своих правах, но это было внешнее проявление, формальное в определенной степени. Нередко оказывалось давление на малочисленные народы, существовали внутренние противоречия, ущемление, ограничение и без того небольших их возможностей. И день и ночь наши старшие товарищи с печалью говорили о махаджирстве нашего народа, о закрытии только что заговоривших на абхазском языке школ, переводе нашей письменности на грузинскую графику, об огрузинивании населения Абхазии, о заселении опустевших после махаджирства территорий чужими народами, уменьшении процентного соотношения абхазов по сравнению с пришлыми, то есть обо всех тех архисложных проблемах, которые не в силах были в те трудные времена они решать. Эти проблемы требовали тонкого, взвешенного, умного, дальновидного подхода. И такой подход старались проявлять абхазы, которые работали во властных структурах страны, и их молодые соратники из различных структур – образования, воспитания, научной среды. Они давали своему народу надежду на лучшие дни, направляли его, призывали к терпению. И не только.

Когда при решении государственных вопросов и вопросов твоего народа с тобой рядом оказываются надежные товарищи, то они удостаиваются всеобщего уважения. Владимир Джамалович Авидзба, занимая ответственные должности, и в молодые годы работал успешно, как выкованный сложным временем человек. В различные исторические периоды он был рядом и делил государственную и гражданскую ответственность с Багратом Васильевичем Шинкуба, Валерианом Османовичем Кобахия, Борисом Викторовичем Адлейба, Владиславом Григорьевичем Ардзинба, Сергеем Васильевичем Багапш.

Когда Владимир Джамалович, защитив кандидатскую диссертацию (1969 год), должен был приступить к научной деятельности, ему пришлось идти по пути, на который позвало его государство. И этот путь оказался долгим. До 2015 года у него не было возможности не спеша, спокойно заниматься наукой. Только начав работать в Абхазском институте в том году, он смог реализоваться как ученый.

В.Д.Авидзба вскоре издал переведенную им с турецкого языка (знал его в совершенстве) на русский книгу проживавшей в Турецком Султанате Лейлы Ачба «Воспоминания черкесской принцессы». Общаясь с абхазцами, шапсугами, убыхами, кабардинцами и другими представителями черкесской диаспоры Турции, он собрал, обработал и подготовил на абхазском языке 500 анекдотов. Читатель уже увидел эту книгу. Владимир Джамалович перевел с турецкого на русский язык «Кавказские воспоминания» – книгу проживавшего в Турции Мустафы Бутба, который в своё время создал для абхазской диаспоры Анбан, помогал обучать родному языку, решал многие другие проблемы потомков махаджиров. Книга в эти дни вышла в свет.

Владимир Джамалович, находясь в Турции, как журналист и публицист часто публиковался в газетах «Апсны», «Республика Абхазия» с политическими обзорами, рассказами о событиях в жизни соотечественников, выступал с научными статьями по вопросам диаспоры в журнале «Алашара», позже его материалы появились и в турецких изданиях. Все эти публикации могут составить солидную книгу.

20-летнее пребывание В.Д.Авидзба Полномочным Представителем Республики Абхазия в Турецкой Республике принесло абхазскому народу много пользы – как в государственной, так и в духовной, культурной, научной сферах.

Имевший конкретное государственное задание, внутренне нацеленный на сбор материалов по культуре и науке (язык, фольклор, этнография) для подготовки к научным конференциям, он успевал встречать, даже если это была полночь, проявлять внимание ко всем, кто приезжал в Турцию из Абхазии, постоянно общался с ними, сопровождал или держал в поле зрения. И я приезжал туда в те годы неоднократно, и так же он заботился обо мне, всячески содействовал в моих делах.

Как неоднократно рассказывал нам Владимир Джамалович, любовь и интерес к нашим согражданам в Турции проявились у него давно. Он начал переписываться со многими из них еще во время учебы в аспирантуре, связи укрепились после поездки в 1968 году первой группы специалистов, выехавшей в Турцию с научной целью, и для участия в Международной ярмарке в Измире. В составе группы были ученые Георгий Дзидзария, Шалва Инал-ипа, Вианор Пачулиа, а также журналист и переводчик Владимир Авидзба, владеющий турецким языком. (Около 300 этих писем хранятся в его домашнем архиве).

С первых дней пребывания на турецкой земле как Полномочный Представитель нашей страны он стал вести дневники, в которые ежедневно заносил все важнейшие события, связанные с его деятельностью и жизнью диаспоры. Этих дневников у него двадцать – на каждый год по одной толстой, объемистой тетради, исписанные мелким почерком на абхазском языке. Правда, эти дневники пока не изданы, при жизни Владимир Джамалович не успел этого сделать. Но ученые Института, где он работал, уже приступили к подготовке дневниковых записей к изданию. Уверен, что это очень важное дело, и дневники станут незаменимым подспорьем не только для дипломатов, ученых-историков, но и для всех, кого волнует духовная культура абхазского народа.

Арда АШУБА, директор АбИГИ, кандидат филологических наук, доцент

Номер: 66Выпуск: 4070Рубрика: политикаАвтор: Арда АШУБА, директор АбИГИ, кандидат филологических наук, доцент