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Ситуация

В Парламенте РА состоялось расширенное заседание Комитета по обороне и национальной безопасности, посвященное криминогенной ситуации и убийству, произошедшему в Новом районе Сухума 17 июля. На заседание были приглашены министр внутренних дел Дмитрий Дбар, генеральный прокурор Адгур Агрба, и.о. начальника УВД г. Сухум Астамур Хагуш и и.о. прокурора г. Сухум Аляс Трапш.

Депутатов интересовал ход расследования резонансного преступления, а также представленная версией следствия картина произошедшего.

Председатель парламентского комитета по обороне и национальной безопасности Илья Гуния начал свое выступление с того, что людей возмутила информация, появившаяся на сайте МВД о преступлении. В частности тот факт, что по опубликованной информации Беслан Дзыба из оружия неустановленного образца умышленно совершил убийство Руслана Гудалия и причинил огнестрельное ранение Аслану Зухба. Игорь Гудалия, наблюдавший за происходящим из салона автомобиля, вооруженный автоматическим оружием неустановленного образца, действуя из мести, общеопасным способом произвел не менее 10 выстрелов.

«Именно эта формулировка сильно взбудоражила людей. Во-первых, мы знаем, что следствие продолжается, еще не все свидетели опрошены. В то же время в действиях Беслана Дзыба усмотрели умышленное убийство, а в действиях Игоря Гудалия – убийство из мести за брата. Мы понимаем, что происшествие находится на стадии следствия. Но у многих складывается впечатление, что мы хотим все повесить на людей, которых уже нет в живых. Мы хотели бы, чтоб вы прокомментировали ситуацию. Мы также хотели бы понять вашу позицию», – сказал Илья Гуния.

Ситуацию пояснил генеральный прокурор Адгур Агрба. Он напомнил, что 17 июля в Сухуме произошло особо тяжкое преступление. На месте совершения преступления находились двое братьев Гудалия, Аслан Зухба и Гарри Авидзба. В результате возникшей ссоры произошла перестрелка. В Управление внутренних дел и Прокуратуру Сухума поступила информация о совершенном преступлении. На место происшествия выехала оперативно-следственная группа, было изъято большое количество гильз калибра 7,62 и 9 мм.

«Установить и допросить свидетелей по настоящее время не представилось возможным. Проведены все необходимые мероприятия, но ни один человек не отозвался, никто в прокуратуру давать показания не пришел. Исходя из материалов, которые были получены прокуратурой и сотрудниками милиции, было установлено, что в результате возникшей ссоры, по нашей версии, первый выстрел произвел Беслан Дзыба. Он стрелял в Руслана Гудалия, после чего ранил Аслана Зухба. Родной брат Руслана Гудалия Игорь, находившийся на улице, а не в самом помещении, забежал в помещение и, увидев брата убитым, стал производить выстрелы в Беслана Дзыба. Это то, что было установлено нами оперативным путем, и это также вытекает из показаний самого задержанного И. Гудалия, который находится сейчас под стражей», – сказал Адгур Агрба. Он отметил, что эта информация легла в основу постановления о возбуждении уголовного дела. Вместе с тем он подчеркнул, что в ходе расследования информация может меняться.

«В ходе следствия может появиться новая информация. И если будут свидетели, которые придут и дадут другие показания, другую версию совершенного преступления, мы, конечно, дадим этому объективную оценку. Проводились мероприятия по моему поручению. Были установлены лица, которые там находились. Мы их допросили, они правду не говорят, они даже отказываются от подписи. В такой ситуации нам очень сложно говорить о той картине, которая на самом деле имела место в совершении преступления», – пояснил генпрокурор.

Он отметил, что прокуратура исходит из имеющихся данных, в том числе гильз, найденных на месте преступления. Агрба также сообщил, что была назначена баллистическая экспертиза для установления количества примененного на месте преступления оружия и понимания – сколько людей могли из них стрелять. На данном этапе следствием точно установлено, что был один автомат калибра 7,62. Теперь предстоит установить – сколько было использовано пистолетов на месте преступления.

«Если пистолетов было два, тогда мы сможем говорить о том, что могли стрелять и другие лица, находившиеся там. Сегодня нам известно, что вооруженный был Беслан Дзыба. Несмотря на то, что сегодня дана такая оценка, действия фигурантов не изменятся. У того же Гудалия, который стрелял из мести, не будет самообороны – он совершил умышленное убийство. Не знаю, какое заключение даст судебно-медицинская экспертиза и будет ли она вообще, но мы его действия оценили именно так. Он совершил умышленное убийство – он не будет потерпевшим», – сказал Адгур Агрба.

О том, кто начал стрелять первым, органы сегодня не могут ответить однозначно, поскольку нет свидетельских показаний, кроме показаний самого задержанного.

«Мы готовы выслушать каждого. Мы понимаем, что у нас в республике сегодня такая ситуация, что приходить в прокуратуру и милицию и давать показания многим стыдно. Мы знаем, с какими трудностями мы сталкиваемся, и насколько сложно было всю картину собрать. Есть потерпевший. Мы беседовали с потерпевшим – родным братом Беслана Дзыба. Мы ему сказали, если есть другая версия, о которой сегодня говорят в народе, предоставьте нам информацию, предоставьте источники, от которых эта информация исходит. И я вас уверяю, тогда будет стрелявший не Дзыба, а кто-то другой», – сказал Агрба.

Депутат Гиви Кварчия заявил, что хочет представить более детальную картину для следствия, ссылаясь на то, что он проживает в районе, где случилось убийство.

«Беслан Дзыба – ветеран войны, кавалер ордена Леона. Весь Новый район, многие его однополчане, родственники, да и многие в Абхазии знают версию и картину произошедшего. Беслан Дзыба, будучи раненым в результате ссоры, начал защищаться своим огнестрельным оружием. Защищаясь, он начал отстреливаться. Выстрелил четыре пули, пятую заклинило, когда он увидел, что из машины, которая находилась недалеко, вышел на него автоматчик. Он целенаправленно расстрелял Дзыба. Далее были контрольные выстрелы через несколько секунд, тем же автоматчиком. Беслан не входил ни в какой криминальный клан, ни в какую криминальную группировку. Этот человек занимался общественной деятельностью», – сказал Гиви Кварчия. Он также высказал позицию семьи убитого Дзыба, его друзей и однополчан.

«Они крайне возмущены формулировкой, что Беслан Дзыба совершил умышленное убийство. Ветеран войны совершил умышленное убийство подъехавших к нему на трех машинах людей с автоматами, гранатами, подсумками, разгрузками, автоматными рожками? Просто как-то не клеится!» – сказал Кварчия. А то, что люди не приходят давать показания, по его мнению, связано с недоверием к правоохранительным органам.

«Люди не приходят и не дают показания, потому что не верят. Вооруженные люди разъезжают по городу и убивают ветерана войны. Думаю, преждевременно было давать такую неотработанную версию», – подчеркнул депутат.

На его слова ответил министр внутренних дел Дмитрий Дбар: «Разгрузок и всего остального у меня в информации нет. По версии следствия мы знаем, что фигурирует граната, что автомат лежал в машине. Он (И. Гудалиа – прим. ред.) достал автомат из сумки, вышел и совершил выстрелы. Про контрольный выстрел мы тоже знаем. Вы говорите о том, что люди не верят органам. Неоднократно данная группа нами задерживалась. Последний раз 29 июня. Вот у меня постановление суда. Их отпускают регулярно. До этого судьей Степановым, который недавно был вновь избран вами (депутатами – прим. ред.), полностью были оправданы лица, которые стреляли в сотрудников милиции. Эта группа регулярно нами задерживается, досматривается, доставляется в отделение. Вся проблема в том, что их просто оправдывают в суде. Их отпустили 28 июня. Мы их задержали 29 июня уже после того, как их полностью оправдали. Мы их задержали, доставили, а судья Гагрского суда Демирчян дает отсрочку Гарри Авидзба по состоянию здоровья. Но тут что угодно можно было написать». Дбар также отметил, что Аслан Зухба взят под стражу, он 19 июля был переведён из Республиканской больницы в медучреждение МВД под охрану. Гарри Авидзба находится в розыске.

И.о. прокурора Сухума Аляс Трапш сообщил, что по делу ведется активная работа, и совместно с сотрудниками МВД наработан материал, который на данном этапе не разглашается в интересах следствия.

Депутаты отметили, что в данном деле, по версии следствия, в Беслана Дзыба стреляли из автомата, но есть версия, что также были произведены выстрелы из пистолета, и поинтересовались, какие данные на этот счет есть у следствия.

«Мы должны были провести вскрытие, чтобы установить из какого оружия нанесены ранения, но сделать это не представлялось возможным, потому что потерпевшие категорически отказались. Мы будем исходить из тех материалов, которые получены при осмотре тела врачом в короткий промежуток времени. Мы будем исходить из этого, другого у нас нет. С подобного рода проблемами мы сталкиваемся постоянно», – сказал генеральный прокурор.

Депутатов также интересовал вопрос о фигурантах дела, которые недавно обвинялись по делу о стрельбе в милиционеров.

«Гарри Авидзба изначально был под стражей, но когда прокуратура обратилась о продлении меры пресечения в виде ареста, судья Сухумского районного суда Степанов нам отказал. А 28 июня всех четверых фигурантов оправдали по делу о стрельбе. Они признаны невиновными. Мы внесли кассационное представление в Верховный суд 9 июля, когда подошли сроки. С решением районного суда мы категорически не согласны. Я считаю, случаи, когда рассматривается дело о покушении на сотрудников милиции, бывают крайне редко, а еще реже, чтобы судья не дал оценку ни одному фигуранту по делу. Мы предполагали, что такое возможно, но все-таки надеялись на какую-то объективность и справедливость», – сказал прокурор.

Факт неоднократного задержания фигурирующего по данному делу Гарри Авидзба подтвердил и министр внутренних дел Дмитрий Дбар.

«Он нами задерживался неоднократно, потом его содержали в СИЗО Дранда, а когда их оправдали 28 июня, мы его вновь задержании 29 июня в пути следования на посту «Мюссера». Поскольку такие лица у нас находятся на учете, сотрудники милиции, если их видят, всегда останавливают и проводят осмотр машины. Мы провели освидетельствование, но судья Гагрского суда Демирчян дал ему отсрочку, то есть он ему дал административный арест, но с отсрочкой», – сказал Дмитрий Дбар.

Генпрокурор Адгур Агрба пояснил, что приговор суда первой инстанции не вступает в силу до его обжалования, но все его решения в части меры пресечения вступают в силу сразу же.

«Мера пресечения в виде заключения под стражу была отменена. Они все были освобождены из под стражи в зале суда. Мы подали кассационную жалобу», – сказал генпрокурор.

Также Гарри Авидзба недавно был доставлен в прокуратуру в качестве свидетеля по делу об убийстве Кямала Ардзинба.

В связи с обсуждением таких неоднозначных решений суда в ходе встречи встал вопрос о работе судебной системы.

Генеральный прокурор обратился к депутатам с просьбой приглашать представителей прокуратуры, когда проходят комитетские заседания по обсуждению кандидатур на должность судей, поскольку прокуратура постоянно сталкивается в своей работе с судьями.

Депутат Валерий Агрба сказал, что избрание судей – кадровый вопрос, который находится в компетенции Президента и Парламента.

«Ответственность судьи с его избранием не заканчивается. Жалобы на работу судьи может направлять и прокуратура. Есть управления, которые могут отменить полномочия любого судьи», – сказал Валерий Агрба.

Депутат Каха Пертая, который входит в Квалификационную коллегию судей, сказал: «Квалификационная коллегия судей в самой жесткой форме рассматривает все жалобы и привлекает всех судей, если установлены их имена, к дисциплинарной ответственности. Но сегодня сложилась такая практика, что председатель Верховного суда обжалует решения Квалификационной коллегии судей и отменяет их. Конечно, мы, в свою очередь, обжалуем подобное, но мы находимся в такой сложной ситуации», – сказал Пертая.

Спикер Парламента Валерий Кварчия напомнил, что было время, когда Генеральная прокуратура решала, содержать или нет под стражей подозреваемых, а не судьи, как сейчас. Он заявил, что депутатам надо поднять вновь этот вопрос и обсудить отдельно.

С тем, что это была хорошая практика, согласился министр внутренних дел Дбар. Он также заявил, что большое значение для изменения ситуации имеет присуждение реального срока за незаконное ношение оружия.

«Пока за незаконное ношение оружия не будут получать реальные сроки, хотя бы полгода-год, мы ничего не добьемся. У меня изъятого оружия сейчас больше 400 пистолетов», – сказал Дмитрий Дбар.

Генеральный прокурор Адгур Агрба продолжил тему санкций, вменяемых судьями подозреваемым по различным преступлениям.

«Мы много дел возбудили в этом году по борьбе с коррупцией, и по всем этим делам сегодня люди находятся под домашним арестом. Все эти решения мы обжаловали, ни один прокурор не поставил подпись в постановлении об освобождении ни одного фигуранта. Все они освобождены решением суда. Это я открыто заявляю. И у нас эта проблема повсеместно. Мы решения обжаловали, но кассационная коллегия Верховного суда нас не слышит. Считаю, что судебная реформа, которая была проведана несколько лет назад, результата не дала», – заявил генеральный прокурор.

В завершение встречи депутат Рауль Лолуа подчеркнул, что никакое убийство не должно оставаться безнаказанным. «Мы хотим, чтоб следствие проходило четко, максимально качественно и эффективно, потому что материалов надо собрать очень много. Определенная работа уже проведена. Два человека находятся под стражей, один в розыске. Мы, депутаты, тоже хотели бы призвать наших граждан, кто так или иначе знает, что произошло, сотрудничать со следствием. Погиб ветеран войны, который в нашем обществе пользовался уважением. Просьба также информировать население, мы все должны знать, что произошло», – сказал Лолуа.

Депутат Илья Гуния отметил, что любое убийство в Абхазии – дело резонансное и требует внимательного подхода, а не скоропалительных решений. «Большая просьба – максимально справедливо и честно подойти к расследованию», – сказал Гуния.

Номер: 66Выпуск: 4070Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс