ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Президент РА Аслан Бжания поздравил мусульман Абхазии с праздником Курбан-байрам.

«Сердечно поздравляю мусульман Абхазии с одним из самых почитаемых мусульманами праздников – Курбан- байрамом (Ид аль-Адха).

Курбан-байрам знаменует окончание паломничества к святым местам, служит единению людей, укреплению ценностей, заботу о ближних и милосердию.

Каждый верующий стремится в этот день совершить молитвы, встретить священный праздник в семейном кругу, окружить близких и родных заботой, оказать помощь всем, кто в ней нуждается.

Мусульманская община Республики Абхазия ведет большую благотворительную работу, уделяет внимание реализации социальных, образовательных и просветительских инициатив страны.

В период активного распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в стране нашими соотечественниками-мусульманами была оказана существенная братская помощь в виде большого количества медикаментов и средств индивидуальной защиты. Ценность такого вклада способствует и развитию плодотворного сотрудничества с государственными и общественными институтами, поддержанию межнационального и межрелигиозного диалога, а также противодействует религиозной нетерпимости и экстремизму», – говорится в поздравлении.

А.Бжания пожелал «всем мусульманам Абхазии и соотечественникам, проживающим в мусульманских странах и по всему миру, здоровья, благополучия и светлых праздничных дней».

Номер: 66Выпуск: 4070Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс