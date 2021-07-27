Закон Республики Абхазия

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в части установления административной ответственности за нарушения норм трудового законодательства

Статья 1

Внести в Кодекс Республики Абхазия об административных правонарушениях от 15 апреля 1994 года (Сборник законодательных актов Республики Абхазия, 1995, № 4, ст. 3; 1997, № 7, ст. 86; 1998, № 8, ст. 105; 1998, № 9, ст. 91; 2001, № 14, ст. 16; 2002, № 18, ст. 12; ст. 18; 2007, № 28, ст. 116; 2007, № 30, ст. 100; 2008, № 33, ст. 32; ст. 72; ст. 117; ст.122; 2008, № 37, ст. 81; 2009, № 38, ст. 44, ст. 77, ст. 93; 2009, № 39, ст. 82, ст. 84, ст. 133; 2012, № 42, ст. 47; 2012, № 43, ст. 75; 2014, № 45, ст. 49, ст. 53, ст. 90; 2016, № 54, ст. 17, ст.168; 2016, № 55, ст. 31; 2015, № 52, ст. 233; 2017, № 58, ст. 121, ст. 207; 2017, № 59, ст. 223; 2018, № 60, ст. 41, ст. 192; 2019, № 61 ст. 15, ст. 162; газета «Республика Абхазия» № 60 (3661) от 22-23 июня 2018 года; № 40 (3780) от 18-19 апреля 2019 года; № 47 (3787) от 15-16 мая 2019 года) следующие изменения:

1) статью 42 изложить в следующей редакции:

Статья 42. Допуск к работе без заключения трудового договора

Допуск работодателем к работе без заключения трудового договора, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц – от двух тысяч пятисот до трех тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей – от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц – от семи тысяч до восьми тысяч рублей.

Примечание. За административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, а также статьями 422-425, 4212 работодатель – физическое лицо, не являющийся индивидуальным предпринимателем, несет ответственность как лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

2) главу 5 после статьи 421 дополнить статьями 422- 4212 следующего содержания:

«Статья 422. Нарушение требований по оплате труда

1. Невыплата заработной платы работодателем в полном объеме и в сроки, которые установлены трудовым законодательством Республики Абхазия, по вине работодателя, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, а равно невыплата пени за период задержки платежа по вине работодателя, –

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч пятисот до трех тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей – от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц – от семи тысяч до восьми тысяч рублей.

2. Нарушение требований трудового законодательства Республики Абхазия по оплате сверхурочной работы, работы в праздничные нерабочие и выходные дни, а также оплаты труда в ночное время, –

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей – от двух тысяч пятисот до трех тысяч пятьсот рублей; на юридических лиц – от шести тысяч до семи тысяч рублей.

Статья 423. Непредоставление отпусков

Непредоставление трудового отпуска в течение двух лет подряд, а равно непредоставление оплачиваемого ежегодного трудового отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет, работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными (особо вредными) и (или) опасными условиями труда, –

влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч пятисот до трех тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей – от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц – от шести тысяч до семи тысяч рублей.

Статья 424. Незаконное превышение нормы рабочего времени

Незаконное превышение работодателем нормальной и сокращенной продолжительности рабочего времени и ежедневной работы (рабочей смены), предусмотренной трудовым законодательством Республики Абхазии, –

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей – от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц – от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

Статья 425. Допущение дискриминации в сфере труда

Допущение работодателем дискриминации в сфере труда, выраженное в нарушении равенства прав и возможностей при заключении трудового договора, –

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч пятисот до трех тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей – от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц – от шести тысяч до семи тысяч рублей.

Статья 426. Нарушение правил обеспечения безопасности и охраны труда

1. Отсутствие службы (специалиста) безопасности и охраны труда в производственных организациях в соответствии с требованием трудового законодательства Республики Абхазия, –

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей – от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц – от четырех до пяти тысяч рублей.

2. Нарушение работодателем требований по проведению обязательных и периодических медицинских осмотров и предсменного медицинского освидетельствования работников в соответствии с требованием трудового законодательства Республики Абхазия, –

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей – от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц – от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

3. Необеспечение работников лечебно-профилактическим питанием, средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с требованием трудового законодательства Республики Абхазия, –

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи рублей до двух тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей – от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц – от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

4. Неисполнение работодателем требований трудового законодательства Республики Абхазия по проведению обучения и подготовки работников, проверки знаний руководителей и специалистов по вопросам безопасности и охраны труда, –

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей – от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц – от четырех до пяти тысяч рублей.

5. Неисполнение работодателем требований трудового законодательства Республики Абхазия по проведению инструктирования, –

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей – от двух тысяч пятьсот до трех тысяч пятьсот рублей; на юридических лиц – от шести тысяч до семи тысяч рублей.

Статья 427. Необеспечение расследования несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью

Необеспечение расследования несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью, в соответствии с требованием трудового законодательства Республики Абхазия, –

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей – от двенадцати тысяч до шестнадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей.

Статья 428. Несообщение о факте несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью

Несообщение о факте несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью, – влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей – от двенадцати тысяч до шестнадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати пяти тысяч до тридцати тысяч рублей.

Статья 429. Неисполнение обязательств, предусмотренных коллективным договором

Неисполнение обязательств, предусмотренных коллективным договором, –

влечет наложение административного штрафа на лиц, виновных в неисполнении обязательств по коллективному договору, в размере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей.

Статья 4210. Воспрепятствование должностным лицам государственных инспекций труда и органов государственного контроля и надзора в выполнении ими служебных обязанностей, невыполнение постановлений, предписаний и иных требований

1. Воспрепятствование государственному инспектору труда, должностному лицу органов государственного контроля и надзора в выполнении им служебных обязанностей в соответствии с его компетенцией, выразившееся в отказе от предоставления необходимых документов, материалов и иных сведений, или в создании иного препятствия в их осуществлении, –

влечет наложение административного штрафа на физических лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до двенадцати тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей – от двенадцати тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от семнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей.

2. Невыполнение или ненадлежащее выполнение законных требований или предписаний, постановлений, выданных государственным инспектором труда, должностным лицом органа государственного контроля и надзора, в пределах его компетенции, –

влечет наложение административного штрафа на физических лиц в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от двенадцати тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей – от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей.

Статья 42 11. Нарушение ограничения найма рабочей силы работодателем лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица

1. Наличие у работодателя – лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, трудовых отношений более чем с пятью работниками одновременно,–

влечет наложение административного штрафа в размере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей.

2. Наличие у работодателей – лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, заключивших договор о совместной деятельности, трудовых отношений более чем с восьмью работниками одновременно, –

влечет наложение административного штрафа в размере от восемнадцати тысяч до двадцати одной тысячи рублей. Статья 4212. Нарушение норм трудового законодательства, не предусмотренных статьями 42, 422-4211 настоящего Кодекса

Нарушение норм трудового законодательства, если иное не предусмотрено статьями 42, 422-4211 настоящего Кодекса, – влечет наложение административного штрафа на физических лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей – от пяти тысяч до шести тысяч рублей; на юридических лиц – от шести тысяч до семи тысяч рублей.

Статья 2

Внести в Кодекс Республики Абхазия о судопроизводстве по делам об административных правонарушениях от 15 июня 2015 года (Сборник законодательных актов Республики Абхазия 2015, № 50, ст. 181; 2017, № 59, ст. 223; 2018, № 60, ст. 41; 2019, №61, ст. 22, ст. 162, ст. 168; газета «Республика Абхазия» № 60 (3661) от 22-23 июня 2018 года; № 40 (3780) от 18-19 апреля 2019 года; №47 (3787) от 15-16 мая 2019 года) следующие изменения:

1) часть 2 статьи 30 после цифры «421,» дополнить цифрой «4210,» и далее по тексту;

2) статью 41 изложить в следующей редакции:

«Статья 41. Орган исполнительной власти, осуществляющий государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства Республики Абхазия

Орган исполнительной власти, осуществляющий государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства Республики Абхазия рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренные статьями 42, 422-429, 4211-4212 Кодекса Республики Абхазия об административных правонарушениях.»;

3) в части 1 статьи 118 цифру «42» исключить.

Статья 3

Внести в Трудовой кодекс Республики Абхазия от 10 октября 2016 года, № 4246-с-v (Сборник законодательных актов Республики Абхазия 2016, № 56, ст. 6) изменение, дополнив статью 134 пунктом 31 следующего содержания:

«31. При невыплате заработной платы работодателем в полном объеме и в сроки, которые установлены трудовым договором, работодатель несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Абхазия.».

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 12 июля 2021 года

А.БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия

г. Сухум, 21 июля 2021 года, № 5178-с-VI

Номер: 67Выпуск: 4071Рубрика: политикаАвтор: А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия