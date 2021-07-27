Закон Республики Абхазия

О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящий Закон определяет общие правовые, социальные, экономические основы и принципы организации системы пожарной безопасности и государственного пожарного надзора в Республике Абхазия, действующие в целях защиты от пожаров жизни и здоровья людей, национального достояния, всех видов собственности и экономики Республики Абхазия.

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Основные понятия

В целях настоящего Закона применяются следующие понятия:

1) уполномоченный орган – центральный орган государственного управления, осуществляющий функции в области обеспечения пожарной безопасности и государственного пожарного надзора;

2) пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров;

3) профилактика пожаров – совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий;

4) пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства;

5) ликвидация пожара – действия участников тушения пожара, направленные на окончательное прекращение горения, а также на исключение возможности его повторного возникновения;

6) пожарная охрана – совокупность государственных органов и организаций, осуществляющих профилактику пожаров, их тушение и проведение возложенных на них аварийно-спасательных работ;

7) государственный пожарный надзор – деятельность органов, осуществляющих государственный пожарный надзор, в пределах их компетенции, направленный на профилактику, выявление и пресечение нарушений требований по обеспечению пожарной безопасности посредством организации и проведения проверок состояния используемых (эксплуатируемых) объектов защиты, территорий, земельных участков, продаваемой пожарно-технической продукции, проведения мероприятий по контролю на лесных участках, при производстве, транспортировке, хранении, использовании и утилизации взрывчатых веществ, принятия предусмотренных законодательством Республики Абхазия мер по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений, а также деятельность по систематическому наблюдению за исполнением требований пожарной безопасности;

8) особый противопожарный режим – дополнительные требования пожарной безопасности, устанавливаемые органами государственного управления по согласованию с уполномоченным органом в случае повышения пожарной опасности на соответствующих территориях;

9) обучение мерам пожарной безопасности – организованный процесс по формированию знаний, умений, навыков граждан в области обеспечения пожарной безопасности в системе общего, профессионального и дополнительного образования, в процессе трудовой и служебной деятельности, а также в повседневной жизни;

10) объект защиты – имущество граждан и организаций, государственное имущество, в том числе здания, сооружения, строения, технологические установки, оборудование, агрегаты и иное имущество, к которому установлены или должны быть установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре;

11) нормативные документы по пожарной безопасности – правила, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

Статья 2. Законодательство Республики Абхазия в области пожарной безопасности

1. Законодательство Республики Абхазия в области пожарной безопасности основывается на Конституции Республики Абхазия и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Абхазия, регулирующих вопросы пожарной безопасности.

2. Если ратифицированным международным договором Республики Абхазия установлены иные правила, чем предусмотренные настоящим Законом, то применяются правила ратифицированного международного договора.

Статья 3. Система обеспечения пожарной безопасности в Республике Абхазия

1. Система обеспечения пожарной безопасности в Республике Абхазия состоит из комплекса правовых, экономических, социальных, организационных мер, а также совокупности сил и средств, направленных на профилактику пожаров, их тушение и проведение аварийно-спасательных работ.

2. Основными функциями системы обеспечения пожарной безопасности являются:

1) нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности;

2) подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности;

3) разработка и реализация мер пожарной безопасности;

4) информирование населения о пожарах и вопросах пожарной безопасности;

5) проведение противопожарной пропаганды и обучение мерам пожарной безопасности;

6) научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;

7) лицензирование деятельности в области обеспечения пожарной безопасности;

8) учет пожаров и их последствий;

9) установление особого противопожарного режима;

10) создание пожарной охраны и организация ее деятельности;

11) осуществление государственного пожарного надзора;

12) тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;

13) реализация прав, обязанностей граждан и организаций в области пожарной безопасности и ответственность в области пожарной безопасности.

Статья 4. Финансовое обеспечение пожарной охраны

Финансирование деятельности государственных органов, осуществляющих деятельность в сфере пожарной безопасности, осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на их содержание республиканским бюджетом на соответствующий год.

Глава 2. Компетенция органов государственного управления в области пожарной безопасности

Статья 5. Компетенция Кабинета Министров Республики Абхазия в области пожарной безопасности

Кабинет Министров Республики Абхазия в области пожарной безопасности:

1) разрабатывает и обеспечивает реализацию основных направлений государственной политики в области пожарной безопасности;

2) определяет порядок учета пожаров и их последствий;

3) утверждает нормативные правовые акты и нормативные документы в области обеспечения пожарной безопасности;

4) утверждает положение о государственном пожарном надзоре;

5) утверждает категории объектов защиты, на которых в обязательном порядке создаются подразделения объектовой пожарной охраны;

6) устанавливает правила проведения расчетов по оценке пожарных рисков, допустимые уровни риска и критерии отнесения объектов к определенной категории риска;

7) осуществляет международное сотрудничество в области обеспечения безопасности;

8) осуществляет иные полномочия в области пожарной безопасности в соответствии с законодательством Республики Абхазия.

Статья 6. Компетенция уполномоченного органа

Уполномоченный орган:

1) реализует основные направления государственной политики в области пожарной безопасности;

2) осуществляет организацию управления в области пожарной безопасности и координацию деятельности пожарной охраны;

3) проводит противопожарную пропаганду;

4) разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты в области обеспечения пожарной безопасности, а также нормативные документы по пожарной безопасности в соответствии с законодательством Республики Абхазия;

5) ведет учет пожаров и их последствий;

6) осуществляет тушение пожаров и проводит аварийно-спасательные работы;

7) устанавливает порядок привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ;

8) осуществляет координацию деятельности при тушении пожаров;

9) информирует население о прогнозируемых и возникших пожарах, мерах по обеспечению безопасности;

10) определяет порядок, виды, сроки обучения работников организаций мерам пожарной безопасности, а также требования к содержанию программ дополнительного профессионального образования (программ пожарно-технического минимума);

11) осуществляет координацию научных исследований в области пожарной безопасности;

12) разрабатывает и представляет на утверждение в Кабинет Министров Республики Абхазия категории объектов защиты, на которых в обязательном порядке создаются подразделения объектовой пожарной охраны;

13) разрабатывает и представляет на утверждение в Кабинет Министров Республики Абхазия положение о государственном пожарном надзоре;

14) осуществляет государственный пожарный надзор;

15) ведет в соответствии с действующим законодательством дознание по делам о пожарах и о нарушении нормативных документов по пожарной безопасности;

16) рассматривает обращения и жалобы организаций и граждан по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

17) разрабатывает с участием уполномоченных государственных органов и утверждает нормативные документы по пожарной безопасности при эксплуатации зданий и сооружений и проведении строительных работ, исполнение которых обязательно для всех;

18) организует и проводит проверки соблюдения требований пожарной безопасности;

19) при выявлении нарушения требований пожарной безопасности, создающего угрозу возникновения пожара и (или) безопасности людей на объектах защиты, приостанавливает в установленном порядке полностью или частично работу организации (отдельного производства), производственного участка, агрегата, эксплуатацию здания, сооружения, помещения, проведение отдельных видов работ;

20) ведет в установленном порядке производство по делам об административных правонарушениях в области пожарной безопасности;

21) организует мероприятия, направленные на устранение причин и условий, способствующих возникновению пожаров;

22) согласовывает в установленном порядке и выдает заключения в части требований пожарной безопасности по проектной документации на объекты строительства, реконструкции, технического переоснащения, в том числе и по проектным решениям строительства объектов, на которые отсутствуют противопожарные требования, а также проекты с обоснованными отступлениями от противопожарных требований;

23) принимает участие в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов;

24) осуществляет иные полномочия в области пожарной безопасности в соответствии с законодательством Республики Абхазия.

Статья 7. Компетенция местных органов государственного управления в области пожарной безопасности

Местные органы государственного управления в области пожарной безопасности:

1) устанавливают в случае повышения пожарной опасности на соответствующей административно-территориальной единице особый противопожарный режим;

2) проводят противопожарную пропаганду;

3) разрабатывают и реализуют меры по обеспечению пожарной безопасности;

4) обеспечивают выполнение мероприятий, препятствующих распространению пожара на территории соответствующей административно-территориальной единицы;

5) создают условия для участия граждан в обеспечении мер пожарной безопасности;

6) создают в целях пожаротушения условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных на соответствующих административно-территориальных единицах;

7) осуществляют иные полномочия в области пожарной безопасности в соответствии с законодательством Республики Абхазия.

Глава 3. Основные направления государственного управления системой пожарной безопасности

Статья 8. Нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности

1. Нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой принятие нормативных правовых актов, направленных на регулирование общественных отношений, связанных с обеспечением пожарной безопасности.

2. Проекты нормативных правовых актов, в том числе нормативных документов по пожарной безопасности, содержащих требования по обеспечению пожарной безопасности, подлежат согласованию с уполномоченным органом.

3. Техническое регулирование в области пожарной безопасности осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Абхазия о техническом регулировании в области пожарной безопасности.

4. Для объектов защиты, в отношении которых отсутствуют требования пожарной безопасности, установленные нормативными правовыми актами и нормативными документами по пожарной безопасности Республики Абхазия, разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения указанных объектов пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению их пожарной безопасности, подлежащие согласованию с уполномоченным органом.

Статья 9. Подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности

1. Подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности на территории Республики Абхазия осуществляется в порядке, установленном законодательством, определяющим техническое регулирование в области пожарной безопасности.

2. Перечень объектов защиты (продукции), подлежащих обязательному подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности в Республике Абхазия, устанавливается законодательством, определяющим техническое регулирование в области пожарной безопасности.

Статья 10. Разработка и реализация мер пожарной безопасности

1. Меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством Республики Абхазия по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений.

2. Изготовители (поставщики) веществ, материалов, изделий и оборудования в обязательном порядке указывают в соответствующей технической документации показатели пожарной опасности этих веществ, материалов, изделий и оборудования, а также меры пожарной безопасности при обращении с ними.

3. Меры пожарной безопасности для организаций, зданий, сооружений и других объектов, в том числе при их проектировании, должны в обязательном порядке предусматривать решения, обеспечивающие безопасность людей при пожарах.

4. Для производств в обязательном порядке разрабатываются планы тушения пожаров, предусматривающие решения по обеспечению безопасности людей.

Статья 11. Информирование населения о пожарах и вопросах пожарной безопасности

1. Государственные средства массовой информации по требованию уполномоченного органа безвозмездно помещают и передают для населения информацию противопожарной направленности.

Средства массовой информации обязаны незамедлительно и на безвозмездной основе публиковать по требованию экстренную информацию, направленную на обеспечение безопасности населения по вопросам пожарной безопасности.

2. Центральный орган государственного управления, осуществляющий функции в области гидрометеорологии, незамедлительно и на безвозмездной основе обязан информировать уполномоченный орган о неблагоприятных для пожарной безопасности событиях и прогнозах.

3. Издаваемые и распространяемые в Республике Абхазия публикации научного, методического, информационного и рекламного характера в области проектирования, производства, строительства и эксплуатации зданий, сооружений, технологических процессов и технических устройств с учетом отражаемых в них вопросов должны содержать полные и объективные сведения об обеспечении пожарной безопасности, необходимых противопожарных мероприятиях.

Статья 12. Противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности

1. Противопожарная пропаганда осуществляется через средства массовой информации, посредством издания и распространения специальной литературы и рекламной продукции, проведения тематических выставок, смотров, конференций и использования других, не запрещенных законодательством Республики Абхазия форм информирования населения. Противопожарную пропаганду проводят уполномоченный орган, иные государственные органы и организации.

2. В образовательных учреждениях должно быть организовано изучение требований пожарной безопасности и обучение действиям в случае возникновения пожара с включением соответствующих тем в программы.

3. Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций проводится по программам противопожарного инструктажа и (или) пожарно-технического минимума.

4. Порядок, виды, сроки обучения работников организаций мерам пожарной безопасности, а также требования к содержанию программ дополнительного профессионального образования (программ пожарно-технического минимума) определяются уполномоченным органом.

Статья 13. Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности

1. Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности осуществляют научные и образовательные учреждения.

2. Координация научных исследований в области пожарной безопасности возлагается на уполномоченный орган.

Статья 14. Лицензирование деятельности в области обеспечения пожарной безопасности

Лицензирование деятельности в области обеспечения пожарной безопасности осуществляется в соответствии с законодательством Республики Абхазия о лицензировании отдельных видов деятельности.

Статья 15. Учет пожаров и их последствий

Учет пожаров и их последствий ведет уполномоченный орган в порядке, установленном Кабинетом Министров Республики Абхазия.

Статья 16. Особый противопожарный режим

1. В случае повышения пожарной опасности органы государственного управления по согласованию с уполномоченным органом на соответствующих территориях могут устанавливать особый противопожарный режим.

2. На период действия особого противопожарного режима на соответствующих территориях нормативными правовыми актами устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе предусматривающие привлечение населения для локализации пожаров вне границ населенных пунктов, запрет на посещение гражданами лесов, принятие дополнительных мер, препятствующих распространению лесных и иных пожаров вне границ населенных пунктов на земли населенных пунктов (увеличение противопожарных разрывов по границам населенных пунктов, создание противопожарных минерализованных полос и подобные меры).

Глава 4. Пожарная охрана

Статья 17. Основные задачи пожарной охраны

1. Основными задачами пожарной охраны являются:

1) организация и осуществление профилактики пожаров;

2) спасение людей и имущества при пожарах;

3) организация и осуществление тушения пожаров, проведение аварийно-спасательных работ.

2. Организация управления в области пожарной безопасности и координация деятельности пожарной охраны осуществляются уполномоченным органом.

Статья 18. Виды пожарной охраны

1. Пожарная охрана подразделяется на следующие виды:

1) государственная пожарная охрана;

2) объектовая пожарная охрана.

2. Государственная пожарная охрана создается уполномоченным органом, за исключением случаев, установленных частью 3 настоящей статьи.

3. Государственная пожарная охрана в лесах создается центральным органом государственного управления в области лесного хозяйства в соответствии с лесным законодательством Республики Абхазия.

4. Государственные органы и организации независимо от формы собственности в целях обеспечения пожарной безопасности создают подразделения объектовой пожарной охраны в соответствии с критериями категорий объектов защиты.

5. Категории объектов защиты, в том числе объектов особой важности, особо ценных объектов историко-культурного наследия Республики Абхазия и иных объектов, на которых в обязательном порядке создаются подразделения объектовой пожарной охраны, утверждаются Кабинетом Министров Республики Абхазия.

6. Нормативы численности и технической оснащенности объектовой пожарной охраны устанавливаются с учетом требований нормативных документов по пожарной безопасности.

7. Порядок организации, реорганизации и ликвидации подразделений объектовой пожарной охраны, условия осуществления их деятельности, несения службы личным составом определяются соответствующими положениями, согласованными с центральным органом государственного управления в области обеспечения пожарной безопасности.

Статья 19. Государственный пожарный надзор

1. Государственный пожарный надзор, за исключением государственного пожарного надзора, осуществляемого в лесах, при производстве, транспортировке, хранении, использовании и утилизации взрывчатых веществ, а также на объектах, на которых осуществляют деятельность органы исполнительной власти в сфере обороны, государственной безопасности, внутренних дел, с целью надзора за соблюдением государственными органами, организациями, должностными лицами и гражданами требований законодательства Республики Абхазия о пожарной безопасности, в том числе обязательных для соблюдения требований нормативных документов по пожарной безопасности, осуществляется уполномоченным органом.

2. Государственный пожарный надзор в лесах осуществляется центральным органом государственного управления в области лесного хозяйства.

3. Государственный пожарный надзор при производстве, транспортировке, хранении, использовании и утилизации взрывчатых веществ осуществляется уполномоченным органом в области промышленной безопасности.

4. Государственный пожарный надзор на объектах, на которых осуществляют деятельность органы исполнительной власти в сфере обороны, государственной безопасности, внутренних дел осуществляется указанными органами.

5. Органы государственного пожарного надзора, указанные в частях 2-4 настоящей статьи, в пределах своей компетенции:

1) организуют и проводят проверки соблюдения требований пожарной безопасности;

2) ведут в установленном порядке производство по делам об административных правонарушениях в области пожарной безопасности;

3) организуют мероприятия, направленные на устранение причин и условий, способствующих возникновению пожаров; 4) при выявлении нарушения требований пожарной безопасности, создающего угрозу возникновения пожара и безопасности людей на объектах защиты подведомственных организаций, приостанавливают в установленном порядке полностью или частично работу организации (отдельного производства), производственного участка, агрегата, эксплуатацию здания, сооружения, помещения, проведение отдельных видов работ;

5) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Абхазия.

Статья 20. Должностные лица органов государственного пожарного надзора

1. Главным государственным инспектором Республики Абхазия по пожарному надзору является руководитель уполномоченного органа, а заместителем Главного государственного инспектора Республики Абхазия по пожарному надзору – заместитель руководителя уполномоченного органа по вопросам пожарного надзора.

2. Главным государственным инспектором по пожарному надзору в лесах является руководитель органа государственного управления в области лесного хозяйства.

3. Главным государственным инспектором по пожарному надзору при производстве, транспортировке, хранении, использовании и утилизации взрывчатых веществ является руководитель уполномоченного органа в области промышленной безопасности.

4. Руководители органов исполнительной власти в сфере обороны, государственной безопасности, внутренних дел по должности одновременно являются главными государственными инспекторами по пожарному надзору.

5. Перечень должностных лиц органов государственного пожарного надзора, их права, обязанности и компетенция определяются положением о государственном пожарном надзоре, утверждаемым Кабинетом Министров Республики Абхазия.

6. Предписания, постановления и иные законные требования органов государственного пожарного надзора в пределах их компетенции обязательны для выполнения государственными органами, организациями, их должностными лицами и гражданами.

7. Предписания, постановления и иные законные требования могут быть обжалованы, изменены или отменены в порядке, установленном законодательством Республики Абхазия, в том числе вышестоящими должностными лицами органов государственного пожарного надзора.

8. Указания и распоряжения вышестоящих должностных лиц органов государственного пожарного надзора обязательны для исполнения нижестоящими должностными лицами органов государственного пожарного надзора.

Статья 21. Особенности организации и осуществления государственного пожарного надзора

1. К отношениям, связанным с осуществлением государственного пожарного надзора организацией и проведением проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, применяются положения Закона Республики Абхазия «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)» от 6 декабря 2005 года, № 1183-с-XIV с учетом особенностей организации и проведения проверок, установленных настоящей статьей и включающих применение риск-ориентированного подхода, при котором осуществляется отнесение объекта защиты, территории или земельного участка к определенной категории риска.

2. Предметом проверки являются:

1) соблюдение в зданиях, сооружениях, на транспортных средствах, технологических установках, территориях или земельных участках, используемых (эксплуатируемых) организациями и гражданами в процессе осуществления своей деятельности, на лесных участках, на опасных производственных объектах ведения подземных выработок и шахтных сооружениях, при транспортировке, хранении, использовании и утилизации взрывчатых материалов требований пожарной безопасности;

2) соответствие пожарно-технической продукции, а также процессов ее производства и эксплуатации требованиям законодательства Республики Абхазия о техническом регулировании в области пожарной безопасности.

3. Основанием для проведения внеплановой проверки является:

1) истечение срока исполнения организацией или гражданином выданного органом государственного пожарного надзора предписания об устранении выявленного нарушения требований пожарной безопасности;

2) получение информации от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, органов государственной власти о возникновении аварийных ситуаций, об изменениях или о нарушениях технологических процессов, а также о выходе из строя сооружений, оборудования, которые могут непосредственно причинить вред жизни, здоровью людей, окружающей среде и имуществу граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

3) поступление в орган государственного пожарного надзора информации (обращений) о нарушениях требований пожарной безопасности, создающих возникновение угрозы здоровью и жизни граждан, повреждения имущества, в том числе в отношении однородных товаров (работ, услуг) других юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей;

4) обращения граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с жалобами на нарушения их прав и законных интересов действиями (бездействием) иных юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, связанные с невыполнением ими обязательных требований по обеспечению пожарной безопасности, а также получения иной информации, подтверждаемой документами и иными доказательствами, свидетельствующими о наличии признаков таких нарушений.

4. Обращения, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган государственного пожарного надзора, не могут служить основанием для проведения внепланового мероприятия по контролю.

5. Положением о государственном пожарном надзоре, утверждаемым Кабинетом Министров Республики Абхазия, устанавливается порядок организации, периодичность, формы и методы проверок по осуществлению государственного пожарного надзора в зависимости от объекта защиты, присвоенной объекту защиты, территории или земельному участку определенной категории риска.

Статья 22. Риск-ориентированный подход при осуществлении государственного пожарного надзора

1. В целях оптимального использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов, задействованных при осуществлении государственного пожарного надзора, снижения издержек и повышения результативности своей деятельности, органами государственного пожарного надзора применяется риск-ориентированный подход.

2. Риск-ориентированный подход представляет собой метод организации и осуществления государственного пожарного надзора, при котором выбор интенсивности (формы, продолжительности, периодичности) проведения мероприятий по государственному пожарному надзору, мероприятий по профилактике нарушения обязательных требований пожарной безопасности определяется отнесением объектов защиты к определенной категории риска либо определенному классу пожарной опасности.

3. Оценка пожарного риска проводится путем сопоставления расчетных величин пожарного риска с соответствующими нормативными значениями пожарных рисков, установленными нормативными документами по пожарной безопасности.

4. Правила проведения оценки пожарных рисков, допустимые уровни риска и критерии отнесения объектов к определенной категории риска устанавливаются Кабинетом Министров Республики Абхазия.

Статья 23. Тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ

1. Тушение пожаров представляет собой действия, направленные на спасение людей, имущества и ликвидацию пожаров.

Проведение аварийно-спасательных работ, осуществляемых пожарной охраной, представляет собой действия по спасению людей, имущества и (или) доведению до минимально возможного уровня воздействия взрывоопасных предметов, опасных факторов, характерных для аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций.

2. Порядок привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ устанавливается уполномоченным органом.

При тушении пожаров функции по координации деятельности возлагаются на уполномоченный орган.

3. Непосредственное руководство тушением пожара осуществляется руководителем тушения пожара – прибывшим на пожар старшим оперативным должностным лицом, которое управляет на принципах единоначалия силами и средствами, участвующими в тушении пожара, а также привлеченными к тушению пожара силами и средствами.

4. Руководитель тушения пожара отвечает за выполнение задачи, за безопасность личного состава, участвующего в тушении пожара, и привлеченных к тушению пожара сил.

Никто не вправе вмешиваться в действия руководителя тушения пожара или отменять его распоряжения при тушении пожара.

5. Участники тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, а также привлеченные должностные лица, являющиеся участниками тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, имеют право на проникновение в места распространения (возможного распространения) опасных факторов пожаров, а также опасных проявлений аварий и иных чрезвычайных ситуаций.

6. Личный состав пожарной охраны, иные участники тушения пожара, ликвидации аварии, катастрофы, иной чрезвычайной ситуации, действовавшие в условиях крайней необходимости и (или) обоснованного риска, от возмещения причиненного ущерба освобождаются.

7. Тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ осуществляется на безвозмездной основе.

Глава 5. Права, обязанности граждан и организаций в области пожарной безопасности. Ответственность в области пожарной безопасности

Статья 24. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности

1. Граждане имеют право на:

1) защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара;

2) возмещение ущерба, причиненного пожаром, в порядке, установленном действующим законодательством Республики Абхазия;

3) участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб их здоровью и имуществу;

4) получение информации по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке от уполномоченного органа;

5) участие в обеспечении пожарной безопасности.

2. Граждане обязаны:

1) соблюдать требования пожарной безопасности;

2) при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них в установленном порядке;

3) до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров;

4) оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;

5) выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц уполномоченного органа;

6) предоставлять в порядке, установленном законодательством Республики Абхазия, возможность должностным лицам уполномоченного органа проводить обследования и проверки жилых и иных помещений в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений;

7) иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

Статья 25. Права и обязанности организаций в области пожарной безопасности

1. Руководители организаций имеют право:

1) вносить в центральные и местные органы государственного управления предложения по обеспечению пожарной безопасности;

2) проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров, происшедших в организациях;

3) получать информацию по вопросам пожарной безопасности.

2. Руководители организаций обязаны:

1) обеспечивать пожарную безопасность в соответствующих организациях;

2) разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности;

3) соблюдать требования пожарной безопасности, а также своевременно выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц уполномоченного органа;

4) обеспечивать доступ должностным лицам органов государственного пожарного надзора при осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения и на иные объекты организаций;

5) предоставлять по требованию должностных лиц уполномоченного органа сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в организациях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях;

6) обеспечивать разработку плана действий работников на случай возникновения пожара;

7) содержать в исправном состоянии пожарную технику, системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;

8) оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;

9) незамедлительно сообщать о возникших пожарах в установленном порядке;

10) проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности.

3. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой обеспечения пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Статья 26. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности

Лица, нарушившие требования пожарной безопасности, несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Абхазия.

Глава 6. Переходные положения

Статья 27. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с момента его официального опубликования.

Статья 28. Заключительные положения

Кабинету Министров Республики Абхазия:

1) привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом;

2) разработать и утвердить нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию норм настоящего Закона.

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 12 июля 2021 года

А.БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия

г. Сухум, 21 июля 2021 года, № 5180-с-VI

Номер: 67Выпуск: 4071Рубрика: политикаАвтор: А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия