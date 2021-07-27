Закон Республики Абхазия

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в сфере оборота оружия

Статья 1

Внести в Закон Республики Абхазия от 30 декабря 2020 года, №5081-с-VI «Об оружии» (газета «Республика Абхазия», № 9-10 (4013-4014) от 25-26 февраля 2021 года) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 16 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«За выдачу разрешения на хранение оружия взимается государственная пошлина, размер которой устанавливается в соответствии с Законом Республики Абхазия «О государственной пошлине».»;

2) часть 2 статьи 17 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«За выдачу разрешения на ношение гражданского оружия самообороны взимается государственная пошлина, размер которой устанавливается в соответствии с Законом Республики Абхазия «О государственной пошлине».».

Статья 2

Внести в Закон Республики Абхазия от 28 декабря 2000 года, № 599-с-XIII «О государственной пошлине» (Сборник законодательных актов Республики Абхазия 2001, № 14, ст. 56; 2007, № 28, ст. 3; 2008, № 34, ст. 96; 2009, № 37, ст. 130; 2012, № 43, ст. 41; 2014, № 45, ст. 22, ст. 86; 2016, № 54, ст. 141; 2015, № 53, ст. 140; 2017, № 58, ст. 96; 2018, № 60, ст. 14, ст. 37, ст. 69, ст. 122, ст. 123, 134; 2019, № 61, ст. 13, ст. 160; газета «Республика Абхазия» № 36 (3637), 12-13 апреля 2018 года; № 40 (3780), 17-18 апреля 2019 года; № 47 (3787), 15-16 мая 2019 года) следующие изменения:

1) подпункт 16 пункта 91 статьи 4 изложить в следующей редакции:

«16) за предоставление лицензии на торговлю оружием, патронами к нему и боеприпасами – 10 000 рублей;

2) пункт 91 статьи 4 дополнить подпунктами «161 – 163» следующего содержания:

«161) за предоставление лицензии на производство оружия –10 000 рублей;

162) за предоставление лицензии на приобретение гражданского оружия, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 163 настоящего пункта – 5 000 рублей;

163) за предоставление лицензии на приобретение спортивного оружия –10 000 рублей;

3) дополнить статью 4 пунктом 92 следующего содержания:

«92. За выдачу разрешений в сфере оборота оружия, а также переоформление и выдачу дубликата разрешения государственная пошлина взимается в следующих размерах:

«1) за выдачу разрешения на хранение гражданского оружия (за исключением спортивного оружия и охотничьего оружия) – 5 000 рублей;

2) за выдачу разрешения на хранение спортивного оружия – 5 000 рублей;

3) за выдачу разрешения на хранение охотничьего оружия – 2 000 рублей;

4) за выдачу разрешения на ношение гражданского оружия самообороны (за исключением огнестрельного короткоствольного оружия с нарезным стволом (пистолеты и револьверы) – 5 000 рублей;

5) за выдачу разрешения на ношение огнестрельного короткоствольного оружия с нарезным стволом (пистолеты и револьверы) –15 000 рублей;

6) за переоформление и выдачу дубликата разрешения в сфере оборота оружия – 2 000 рублей.».

Статья 3

Внести в Закон Республики Абхазия от 23 июля 2015 года, № 3847-с V«О лицензировании отдельных видов деятельности» (газета «Республики Абхазия», № 100 (3277), 7-8 сентября 2015 года; № 87 (3410) 17-18 августа 2016 года; № 47 (3787) от 15-16 мая 2019 года) следующие изменения:

1) пункт 16 части 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:

«16) торговля оружием, патронами к нему и боеприпасами;»;

2) часть 1 статьи 11 дополнить пунктом 161 следующего содержания:

«161) производство оружия;».

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 12 июля 2021 года

А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия

г. Сухум, 21 июля 2021 года, № 5175-с-VI

Номер: 67Выпуск: 4071Рубрика: политикаАвтор: А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия