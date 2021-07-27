СПОРЫ И ЭМОЦИИ

В Парламенте РА

Состоялось заседание сессии Парламента РА. Принятие постановления о дополнительных мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Абхазии сопровождалось очень эмоциональной дискуссией.

Полтора часа заняли споры по повестке заседания сессии Парламента. И все же оно было принято.

Депутат Валерий Агрба высказал замечания по ряду пунктов проекта. Он предложил оставить пункт об обязательном наличии у въезжающих в Абхазию иностранных граждан результата ПЦР-теста, сданного не позднее трех суток до предъявления на пункте пропуска.

Предложение Валерия Агрба о предъявлении ПЦР-тестов при пересечении границы не набрало достаточного количества голосов.

Депутаты большинством голосов проголосовали за пункт 9 в редакции: «В экстренном порядке осуществить закуп необходимых лекарственных дорогостоящих препаратов для лечения коронавирусной инфекции, таких как «Актемра» и «Артлегия», а также закуп и доставку вакцин от коронавирусной инфекции в Республику Абхазия и продолжить вакцинацию населения».

Депутат Лаша Ашуба выразил опасение, что если Абхазия начнет требовать на границе ПЦР-тесты у въезжающих россиян, то и Россия может принять «зеркальные» меры.

В свою очередь Спикер Валерий Кварчия заявил, что случаев заражения коронавирусом среди туристов совсем мало.

Рауль Лолуа предложил коллегам ездить в Гудаутский ковидный госпиталь и помогать там.

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Парламент Абхазии не принял постановление «Об Обращении Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия к Совету Федерации Федерального Собрания РФ и Государственной Думе Федерального Собрания РФ».

Предложение обратиться к Совфеду и Госдуме РФ озвучил депутат Л. Ашуба.

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Парламент рекомендует Президенту и Премьер-министру принять ряд мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

В связи с высоким ростом заболеваемости, резким ухудшением эпидемиологической обстановки в республике и высокой смертностью среди больных, а также мутацией вируса и появлением новых штаммов, которые вызывают более агрессивное течение заболевания, Парламент считает антиковидные мероприятия не достаточными.

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Проект постановления Парламента «Об Обращении Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия к Президенту Республики Абхазия в связи с кризисом в энергетической отрасли, носящий негативный характер для общества и государства», внесенный на рассмотрение заседания сессии, не набрал необходимого количества голосов для принятия.

Номер: 67Выпуск: 4071Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс