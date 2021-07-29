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29.07.2021
Номер: 68-69
Выпуск: 4072-4073
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс
COVID-19
Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 517 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 162 из них.
В Гудаутской ЦРБ находится на стационарном лечении 171 пациент, в тяжелом состоянии – 46 человек, состояние здоровья 56 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 43 пациента, 15 человек в тяжелом состоянии, в Очамчырской ЦРБ – 25, в Гагрской ЦРБ – 47, из них 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.
В Гудаутской ЦРБ скончался пациент 69 лет.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Номер: 68-69
Выпуск: 4072-4073
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс