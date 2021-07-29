COVID-19

Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 517 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 162 из них.

В Гудаутской ЦРБ находится на стационарном лечении 171 пациент, в тяжелом состоянии – 46 человек, состояние здоровья 56 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 43 пациента, 15 человек в тяжелом состоянии, в Очамчырской ЦРБ – 25, в Гагрской ЦРБ – 47, из них 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.

В Гудаутской ЦРБ скончался пациент 69 лет.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Номер: 68-69Выпуск: 4072-4073Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс