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29.07.2021
Номер: 68-69
Выпуск: 4072-4073
Рубрика: общество
Автор: Государственная инспекция Республики Абхазия по карантину растений
К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Государственная инспекция Республики Абхазия по карантину растений доводит до сведения населения, что плодовым, декоративным и лесным культурам угрожает опасный карантинный вредитель – американская белая бабочка. Появились гусеницы второго поколения.
При его обнаружении необходимо уничтожить паутинные гнезда с гусеницами путем обрезки и сжигания.
Одновременно следует провести химическую обработку одним из следующих препаратов: Демилин, Децис, Фастак, Каратэ.
За справками обращаться по адресу: г.Сухум, ул.Гулия, 28, Государственная инспекция Республики Абхазия по карантину растений.
Номер: 68-69
Выпуск: 4072-4073
Рубрика: общество
Автор: Государственная инспекция Республики Абхазия по карантину растений