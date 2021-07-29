ОТКРЫТЫЙ, ЧЕСТНЫЙ ГРАЖДАНИН

Память

Мне также посчастливилось работать с Раисой Погорелой в Сухумском горкоме партии. Ее всегда отличали такие главные черты работника, как своевременно выполненное задание, выверенные слова и цифры. Любой документ, подготовленный Раисой Николаевной, не требовал доработки или проверки. Она была грамотной во всем.

Если дать ей характеристику как человеку, то к Погорелой можно отнести такие определения, как надежность, прямое высказывание своих мыслей, отстаивание справедливости во всех ситуациях, причем в первую очередь для других. Поэтому, работая инструктором в организационном отделе горкома партии, к ней приходило очень много людей за помощью. Все знали: если за дело берется Рая, значит, все доведет до конца и с положительным исходом.

Иначе не должно было быть. Раиса Николаевна выросла в семье военного и четко с детства, на всю жизнь впитала в себя важные моменты характера, которые никогда не мешали в жизни любому здравомыслящему гражданину – долг, честь, добродетель.

Когда в Абхазии начались события 1989 г., партработники грузинской национальности, еще «как-то понимали» противостояние своих коллег-абхазов. Но не хотели вникнуть в то, что этих сепаратистов поддерживает и выступает на их стороне какая-то русская, Погорелая. Решили «поговорить» с ней, припугнуть. Ничего не получилось.

Раиса как всегда открыто высказала свою позицию самому первому секретарю Сухумского горкома партии, в те времена явному шовинисту, при всех, на очередном совещании. Там ее поддержали коллеги, которые так же принимали и выражали протест все больше набиравшему силу грузинскому шовинизму.

Раису Николаевну скрепя зубы грузинские партработники вынуждены были оставить на работе. Перестали здороваться, хотя и судачили против нее втихомолку.

Они просто не знали, что тот знаменитый курс исторического факультета Сухумского пединститута середины 60-х годов, где учились Раиса Погорелая, Ваня Цушба, Вова Цвижба и Владислав Ардзинба – люди особого сплава, которые знали как работать и приносить пользу республике, чтобы она стала свободной, без паутины грузинского национализма с ее исторической недоброжелательностью к абхазскому этносу и ко всем сочувствующим им.

Раиса Николаевна осталась в памяти всех, кто ее знал, человеком и гражданином, который своей учебой, деятельностью и службой был нужен всем – институту, нашим здоровым партийным органам, Первому Президенту Республики Абхазия и нашей газете, которой она с момента ее издания помогала и была рядом.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 68-69Выпуск: 4072-4073Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА