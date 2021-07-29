ОНА БЫЛА НУЖНА

Память

Раиса Николаевна! Дорогой, очень близкий человек. Поверить, что Вас больше не будет рядом, больно и сложно. Не получается написать: « Покойтесь с миром». Вы просто живите в памяти тех, кто любил и глубоко уважал Вас, кто ценил Ваш ум, образованность, интеллигентность, скромность, неостываемое желание всегда оказать помощь любому, кому она нужна, кто ценил Ваше благородство, Вашу глубочайшую порядочность. Пусть Вам будет хорошо везде. Такие люди нужны по обе стороны нашего бытия! Всего на 1 год и 4 дня Вы пережили Владимира Джамаловича Авидзба – своего друга, коллегу, единомышленника. Вся наша семья помнит и любит Вас!

Лилиана ЯКОВЛЕВА

Номер: 68-69Выпуск: 4072-4073Рубрика: обществоАвтор: Лилиана ЯКОВЛЕВА