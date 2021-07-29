РАЗВЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ ДУШИ

Большой политик

Картина Уинстона Черчилля «Ров Брекклс», написанная будущим премьер-министром Великобритании в 1921 году, будет выставлена на торги аукционного дома Phillips в Нью-Йорке.

Ожидается, что полотно, которое впервые выставляется на продажу, уйдет с молотка за 1,5-2 млн долларов США, сообщает журнал Barron's Penta.

Картина была подарена греческому судоходному магнату Аристотелю Онассису в 1961 году и висела в салоне его суперъяхты «Кристина». На ней изображена речка в Норфолке (Англия), где жила двоюродная сестра жены Черчилля Клементина.

По словам заместителя председателя Phillips Жан-Поля Энгелена, 1921 год был для Черчилля тяжелым – он потерял мать и дочь, но нашел в себе силы вернуться в политику. Об этом полотне Черчилль рассказал в своем эссе «Живопись как развлечение», где признался, что в живописи и письме пытался спастись от приступов депрессии. Политик хранил картину у себя 40 лет, проще чем подарить ее. Картина была показана в документальном фильме Уинстона Черчилля «Другой мир» 1964 года, снятом на «Кристине».

Номер: 68-69Выпуск: 4072-4073Рубрика: обществоАвтор: Из интернета