КАК АМЕРИКАНЦЫ УЧАТСЯ У АБХАЗОВ

Америка – Абхазия. Между прочим

Примерно в 70-х годах ХХ столетия в Абхазию приехала американская писательница Сулла Бенет, которая изучала проблему долгожительства среди абхазов. Выступая перед студенческой аудиторией Сухумского государственного пединститута, она спросила у рядом сидевшего студента: «Сколько у вас родственников?». Студент ответил, что у него так много родственников, что он не может назвать их численность. Второй студент также не смог ответить на этот же вопрос, так как родственников у него тоже оказалось много. А когда писательница получила тот же ответ от седьмого, восьмого студента, она остановилась и заявила: «Вот, где зарыта собака долгожительства в Абхазии». Дело в том, – продолжала она, – что каждый ваш пожилой человек знает, что, имея много близких и дальних родственников, он будет окружен всевозможной заботой до конца своих дней; он никогда не будет брошен на произвол судьбы. Это благородство гарантируется абхазским философским кодексом Апсуара. Особое уважение к старшим в абхазском обществе вдохновляет пожилых людей, поднимает у них настроение. Долгожители убеждены в том, что они нужны родственникам, которые их любят, что способствует долгожительству. Вот – на что я обратила внимание», – сказала она, продолжая свою беседу со студентами.

Сулла Бенет сообщила еще о следующем: «Я написала статью под названием «Долгожительство в Абхазии» и отдала в печать. Но хитрые американские редакторы изменили название моей статьи и назвали ее так: «Не можем ли мы, американцы, научиться чему-нибудь у абхазов?»

В связи с этим вспоминается тот печальный случай, когда в 2004 году абхазская политическая оппозиция во время выборов президента Республики Абхазия, ломая двери и окна, ворвалась в кабинет действовавшего президента и вела себя там, мягко говоря, неприлично. Отсюда начался раскол в нашем обществе, который по сей день лихорадит нас.

Американцы, которые, согласно статьи Суллы Бенет, желают учиться у абхазов, не упустили этот «поучительный» шанс захвата власти. В частности, 6 января 2021 года сторонники нынешнего американского президента Джо Байдена во время выборов президента так же как и абхазы в свое время, ломая двери и окна, ворвались в кабинет бывшего президента Трампа. Оппозиционная команда Демократической партии вела себя в захваченном Капитолии Трампа не только неприлично, но, судя по всему, все они изрядно напились и легли спать там, в помещении, прямо на полу, чтобы прочно закрепить за собой власть в стране. Этот авантюрный «подвиг», заимствованный у абхазской оппозиционной группы, также привел американское общество к началу раскола.

Таким образом, американцы оказались способными учениками абхазов. Наш пример для американцев, желающих учиться у абхазов, оказался весьма заразительным.

А.Л. ПАПАСКИР, доктор исторических наук, профессор АГУ

Номер: 68-69Выпуск: 4072-4073Рубрика: политикаАвтор: А.Л. ПАПАСКИР, доктор исторических наук, профессор АГУ