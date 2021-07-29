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19 июля 2021 года президент Украины В. Зеленский прибыл в Грузию для участия в Батумской международной конференции, посвященной процессу интеграции с ЕС Грузии, Молдовы и Украины. В Батум прибыл и председатель Европейского совета Шарль Мишель.

В рамках визита В. Зеленский посетил Ингурский мост. Он присоединился к патрулю Миссии наблюдателей Европейского союза (МНЕС).

По информации, опубликованной на официальном сайте президента Украины, Зеленский «...заверил, что Украина и Грузия являются дружественными государствами и стратегическими партнерами, обоюдно поддерживают территориальную целостность и суверенитет друг друга, поэтому будут совместно работать для деоккупации своих территорий и реализации стремлений».

И он не зря обо всем этом сказал, стоя у государственной границы Абхазии (запрет на пересечение которой абхазские власти сняли недавно). Их истинные стремления очевидны. Грузия и Украина жаждут реванша в Абхазии, Ю. Осетии, в Крыму и на Донбассе, везде, где смогут, даже на Красную площадь хотят, конечно при поддержке США, ЕС и войск НАТО. Одну из возможных дат реванша в своё время озвучил М. Саакашвили – «дождаться ухода Путина».

До этого, никому не известного дня, практически вся мощь коллективного Запада уже десятки лет занята формированием и развитием на всём без исключения постоветском пространстве определённых групп (многие из которых не ведают что творят) во власти, бизнесе, различных НПО, НКО и др., из числа агентов влияния. Точнее, «агентов перемен». Именно так они определены по закону, принятому в 2002 году в США. Это тот самый «Закон о демократии в России», по которому они выделяют в год, например Украине, 50 млн $. Как недавно отметил бывший премьер Украины Н. Азаров – за 20 лет это 1 млрд $, гражданам страны, которых и именуют по этому закону «агентами перемен», чтобы их же страну обанкротить и разрушить.

Есть ли таковые в других странах, не подконтрольных НАТО полностью, вопрос ко всем ветвям власти стран – мишеней и даже к обществу, а не только к спецслужбам. Например, в Беларуси, как и в Украине, Грузии, Молдове, есть точно. И они же хотели убить Лукашенко, чтобы передать власть местным марионеткам США.

Таким образом, демонстрируя солидарность с грузинским реваншизмом, визит В. Зеленского на Ингурский мост, являющийся частью государственной границы Абхазии, с большой вероятностью следует воспринимать как публичный сигнал всем «агентам перемен» разных стран к «неизбежному» объединению всё большей части планеты Земля под крыло НАТО, а ещё точнее, под власть элит США.

Несмотря на современную экспансию грузино-мингрельского элемента с грузинским гражданством в Абхазию (среди которых этих «агентов перемен» пруд пруди), которая в своё время будет пресечена обязательно и окончательно, мы не можем допустить ни при каких обстоятельствах дальнейшего ослабления Абхазского государства. В т.ч. через подобное, как и любое другое распространение на Абхазию юрисдикции Грузии, влияние американских «агентов перемен», как и всяких других, препятствующих развитию нашей страны в соответствии с коренными интересами государствообразующего абхазского народа, вместе с гражданами других национальностей, проживающих здесь и поддерживающих наше справедливое стремление к свободе и независимости, к сохранению своей идентичности.

Что для всего этого необходимо, тема для отдельного разговора, при этом точно известно, что нужны знания, единство народа и власть, его представляющая в беззаветном желании защитить и сохранить в лучшем виде для современных и будущих поколений свою Отчизну – Апсны!

Даур АЧУГБА, историк

Номер: 68-69Выпуск: 4072-4073Рубрика: политикаАвтор: Даур АЧУГБА, историк