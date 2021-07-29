ДРУЖБА, ПРОВЕРЕННАЯ ГОДАМИ

Страница Торгово-промышленной палаты РА

Республика Абхазия и Сирийская Арабская Республика объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений 29 мая 2018 года.

Для Абхазии признание имеет огромное значение, так как Сирия считается ключевой страной на Ближнем Востоке, с которой очень выгодно иметь торговые отношения.

При этом Торгово-промышленная палата Абхазии сыграла определенную роль в развитии отношений между двумя республиками. Этому предшествовали долгие годы активных переговоров. Первые попытки в установлении двустороннего сотрудничества с торгово-промышленными палатами Сирии ТПП предприняла еще в 2009 году.

В июне 2014 года состоялась официальная встреча делегации Торгово-промышленной палаты Абхазии во главе с ее первым президентом Геннадием Гагулия с президентом Промышленной палаты Дамаска и председателем Федерации Сирийских Экспортеров Мохаммадом Насель аль Сауах. В результате были установлены деловые контакты и обговорены вопросы относительно торгового взаимодействия Абхазии и Сирии. С той поры и завязались дружеские отношения между ТПП Абхазии и коллегами из Сирии.

Из-за политической обстановки, сложившейся на тот период в САР, сирийская делегация специально прибыла в столицу Ливана – Бейрут для подписания соглашения о сотрудничестве с ТПП Абхазии. В тот период Сирия занималась восстановлением государства, поэтому огромный интерес вызвала возможность поставки стройматериалов из Абхазии.

В августе 2017 года по приглашению Министерства экономики, Федерации сирийских экспортеров и Общественного учреждения международных ярмарок и выставок САР, ТПП Абхазии в составе абхазской делегации посетила столицу Сирии Дамаск с целью участия в 59-й Дамасской международной универсальной ярмарке.

Абхазская делегация, возглавляемая министром иностранных дел Дауром Кове, в качестве почетных гостей приняла участие в церемонии открытия ярмарки. При этом стоит отметить, что флаг Республики Абхазия впервые развевался среди других знамён стран-участниц ярмарки в Дамаске.

При поддержке принимающей стороны и Посольства РФ в САР состоялся ряд официальных встреч абхазской делегации с министрами экономики, финансов, внешней торговли Сирии, председателем Федерации сирийских экспортеров, председателем Ассоциации черкесов в Сирии.

Во время визита ТПП Абхазии подписала Соглашение о двустороннем сотрудничестве с Федерацией сирийских торговых палат, руководители обеих палат обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества и возможность укрепления взаимовыгодных экономических связей. С сирийской палатой у абхазской ТПП сложилось очень тесное взаимодействие, которое продолжается и по сей день.

Члены делегации встретились с генерал-майором сирийской армии, представителем абхазской диаспоры Уалидом Маршан, который внес значительный вклад в укрепление дружеских связей между Абхазией и Сирией. Делегацию принимала супруга Маршан, депутат Парламента Сирии Джансет Казан в родовом поместье семьи в Дамаске.

В конце сентября 2017 года, в преддверии 24-летия Дня Победы, первый президент Торгово-промышленной палаты Геннадий Гагулия принял почетную делегацию из Сирийской Арабской Республики, в состав которой входили представители Парламента Сирии, а в октябре 2019 года, уже после признания Абхазии Сирией президент ТПП РА Тамила Мерцхулава принимала большую делегацию Народного Совета Сирийской Арабской Республики.

Стоит отметить, что после взаимного признания и установления официальных дипломатических контактов, с 6 по 15 сентября 2018 года в Сирии проходила юбилейная 60-я Дамасская международная универсальная ярмарка, на которой Торгово-промышленная палата представляла Абхазию. Абхазский павильон площадью 100 м2, был разделен на четыре тематические части: туризм, история и культура, сельское хозяйство и отдел экспортно-ориентированной безалкогольной и алкогольной продукции.

В тот же день президент ТПП Тамила Мерцхулава и председатель Генерального Союза ремесленников САР Нажи аль Хадуа подписали Соглашение о двустороннем сотрудничестве в здании Генерального Союза.

Необходимо напомнить, что Торгово-промышленная палата Абхазии неоднократно принимала различных гостей из Сирии – представителей предпринимательских кругов, нацеленных на выстраивание бизнеса с абхазскими предпринимателями.

Учитывая тот факт, что в Абхазии развивается туристическая отрасль, и туристы – это в основном граждане Российской Федерации, в рамках встречи принимающая сторона обратилась к президенту ТПП с просьбой организовать в нашей республике специализированную ярмарку для презентации продукции ремесленников Сирии.

В ноябре 2018 года в рамках взаимного признания Республики Абхазия Сирийской Арабской Республикой по приглашению абхазской палаты на второй туристический форум «VISIT APSNY» приехала делегация из Сирии во главе с председателем Генерального Союза. В состав делегации входили производители одежды, музыкальных инструментов, сувенирной продукции, восточных сладостей, представители туристических компаний и др. Вся представленная продукция ремесленников была успешно реализована в ходе данной ярмарки.

На основании направленного приглашения от ТПП и при поддержке МИД РА в Абхазию впервые приехал Посол Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Риад Хаддад, который также побывал на выставке-ярмарке своих соотечественников.

В рамках «VISIT APSNY» сирийская сторона обратилась к посетившему ярмарку Президенту Абхазии с просьбой рассмотреть возможность открытия Торгового дома Сирии в РА, где будет представлен широкий ассортимент сирийской продукции с целью поиска нового рынка, бизнес партнеров на территории Абхазии с последующей возможностью выхода на российский рынок.

Получив поддержку Президента, ТПП неоднократно проводила переговоры с Госкомитетом по управлению государственным имуществом и приватизации о предоставлении подробной информации о выделенном помещении (площадь, схема здания, техническая характеристика и условия эксплуатации).

К сожалению, никаких документов ТПП не получила, поэтому сирийские коллеги обратились в палату с просьбой предоставить альтернативную информацию, так как, по их мнению, здание должно быть многофункциональным и разделенным на три сектора. Первый сектор будет представлен товарами различных сирийских товаропроизводителей; второй – состоять из гостиничных номеров для официальных членов делегации по линии бизнеса из Сирии, третий сектор – объект общественного питания (кафе-ресторан традиционной сирийской кухни).

Тема открытия Торгового дома Сирии в Абхазии по-прежнему остается открытой, переговоры продолжаются. ТПП уделяет особое внимание данному проекту и надеется на поддержку властей в решении данного вопроса.

Стоит отметить, что в рамках подписанного Соглашения о сотрудничестве с Федерацией Ассоциации ремесленников Дамаска, по поручению руководства социалистической партии «Баас» и экономического комитета при Кабинете Министров Сирии, Торгово-промышленной палате Абхазии в настоящее время выделено помещение под Торговый дом в Дамаске, в котором на постоянной основе будет представлена продукция абхазских производителей, заинтересованных в выходе на сирийский рынок.

При содействии ТПП в Сирийскую Арабскую Республику дважды поставлялись пиломатериалы. Процедуру легализации официальных товаросопроводительных документов полностью подготовило Министерство экономики РА при поддержке МИД Абхазии.

9 мая этого года было получено официальное разрешение Министерства экономики и внешней торговли Сирии на открытие Представительства ТПП Абхазии в Сирии. Его руководителем назначен г-н Низар Альджаббан.

В середине мая делегация палаты во главе с ее президентом в очередной раз посетила Сирию в составе официальной правительственной делегации Абхазии.

18 мая в Дамаске состоялось торжественное открытие официального Представительства Торгово-промышленной палаты, в котором приняли участие Спикер Народного Собрания РА Валерий Кварчия, глава Администрации президента Алхас Квициния, члены Правительства, депутаты абхазского Парламента, а также многочисленные гости и коллеги ТПП в Сирии.

Мероприятие началось под гимны Республики Абхазия и Сирийской Арабской Республики. Почетное право разрезать красную ленту предоставили вице-премьеру, министру экономики Кристине Озган, министру экономики и внешней торговли САР д-ру Мухаммаду Самер Аль-Халиль и президенту ТПП РА Тамиле Мерцхулава.

На открытии Представительства выступили: министр экономики и внешней торговли САР Мухаммад Самер Аль-Халиль, президент Генерального Союза ремесленников Сирии г-н Нажи Аль-Хадуа и директор Дамасского ремесленного центра единого ремесленного комплекса г-н Луай Шко. Затем Тамила Мерцхулава провела экскурсию по Представительству, где ознакомила гостей с продукцией абхазских производителей.

Стоит отметить, что Торговый дом Абхазии зарегистрирован по тому же адресу, что и Представительство ТПП РА. В нем представлена продукция абхазских производителей: обществ с ограниченной ответственностью – компании «Вина и воды Абхазии» – крупнейшего абхазского экспортёра виноградных вин, коньяка и чачи на российский рынок; Пивоваренного завода «Сухумский»; Пицундского винзавода «Шато Абхаз»; Абхазской винодельни «Аргун иашта»; «Дурипшской винодельни»; «Абхазпродукта»; Республиканского унитарного предприятия «Абхазмед»; «Сухумского рыбокомбината плюс»; Сухумского деревообрабатывающего завода «Апсны»; «Минеральные воды Абхазии»; «Абхазская сказка»; «Абхазские сады»; торгового дома «Рубин»; индивидуальных предпринимателей Реваза Джинал (чай) и Камилы Квициния (асыдзбал) и др.

Открытию Торгового дома предшествовала большая работа по сбору продукции абхазских производителей, которую заблаговременно доставили в Дамаск при содействии Министерства иностранных дел и Минобороны Абхазии и Российской Федерации.

В день открытия Представительства президент ТПП Тамила Мерцхулава приняла участие в первом заседании совместного сирийско-абхазского Комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству (межправкомисии), в числе почетных гостей которого был Президент Абхазии Аслан Бжания.

Сформирована абхазо-сирийская межправительственная комиссия, призванная наполнить конкретным содержанием достигнутые договоренности. Участники межправкомиссии детально обсудили практическую реализацию сотрудничества в сфере экономики, туризма и сельского хозяйства. По итогам работы комиссии были подписаны соглашения о сотрудничестве между министерствами экономики Абхазии и Сирии и министерствами туризма.

Открытие Представительства ТПП и Торгового дома Абхазии в Сирии, а также в получении и оформлении представительского груза, в подготовке необходимой документации неоценимый вклад внес официальный представитель Торгово-промышленной палаты РА в Сирии г-н Низар Альджаббан.

Он провел многочисленные переговоры с различными сирийскими ведомствами, руководителями различных организаций с целью открытия Представительства и проведения презентации в срок.

В рамках торжественной презентации Тамила Мерцхулава вручила г-ну Низару Альджаббан диплом за «многолетний добросовестный труд и значительный вклад в установление и развитие дружественных связей между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой».

В ТПП считают, что Соглашение о беспошлинной торговле между Абхазией и Сирией, подписанное в развитие базового договора о дружбе и сотрудничестве между республиками, может послужить хорошей основой в передвижении товаров и продуктивного сотрудничества.

Что касается палаты, то она и впредь будет проводить работу по наращиванию взаимодействия и оказанию всестороннего содействия предпринимательским кругам Абхазии и Сирии.

Пресс-служба ТПП РА

Номер: 68-69Выпуск: 4072-4073Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба ТПП РА