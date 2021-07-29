НАЦИСТСКОЕ РЕШЕНИЕ

ДАТА

В эти дни (27 и 28 июля 1941 года) исполняется ровно 80 лет со дня казни в Москве в Сухановской тюрьме четверых абхазских юношей – Рауфа, Николая, Тенгиза Лакоба, Николая Инал-ипа.

По скоротечному «процессу» высшей военной инстанцией «судебной» системы сталинско-бериевской фашистской «юстиции» – Военной Коллегией Верховного Суда СССР под председательством холопствующего функционера установленного Сталиным-Берия чудовищного режима В.Ульриха (ранее, в 1937 г., приговорившего к расстрелу академика Николая Ивановича Вавилова), по личному указанию Берия они (сыновья Нестора, Василия, Михаила Лакоба и Константина Инал-ипа), арестованные ранее все в подростковом возрасте, были приговорены к … высшей (!) мере наказания. Приговор был приведён в исполнение в Москве в Сухановской тюрьме. Самый младший из них – Тенгиз Лакоба, 1924 г.р., даже на момент расстрела не был совершеннолетним. Вот такое вот особое «внимание» было уделено этим тогда ещё вчерашним ученикам шестых-седьмых классов. Первым 31 октября 1937 г. был арестован 1922 г.р. Рауф в возрасте 15 лет. Через два года в октябре 1939 г. были арестованы несовершеннолетние: Николай (Кукуша) Лакоба, 1922 г.р., в возрасте 17 лет, Николай (Кока) Инал-ипа, 1923 г.р. в возрасте 16 лет, Тенгиз Лакоба, 1924 г.р., в возрасте 15 лет. Все они обвинялись в совершении политических преступлений в 1937 г., когда Н.М. Лакоба было 15 лет, Н.К. Инал-ипа было 14 лет, а Т.В. Лакоба –13 лет. Первым 27 июля 1941 г. был расстрелян Кока Инал-ипа, а 28 июля 1941 года – Рауф, Николай и Тенгиз Лакоба. При всём том, что речь идёт о нацистской, по сути, рабовладельческой «юстиции», скоротечный, с позволения сказать «судебный процесс» происходил … без адвокатов и свидетелей. Хотя, казалось бы, даже для видимости, эти элементарные процессуальные нормы и условия должны были быть соблюдены. Почему это не было сделано? Не хотели из опасения за своё будущее «лишних» участников и свидетелей внесудебного произвола и вакханалии.. Этот чудовищный акт вандализма Сталина-Берия и Ко, пробравшихся в руководство СССР и установивших в нём бандитско-террористическую власть и режим – один из множества неоспоримых, неопровержимых свидетельств и дополнительных подтверждений бесноватой одержимости нациствующей клики сталинщины-бериевщины в её сатанинском стремлении уничтожить генофонд абхазского народа. Как, впрочем, и всего советского народа. Но это тема особого большого разговора. Просто до него дело «почему-то» до сих пор не дошло. Да, наши взоры должны быть, в основном, направлены в день сегодняшний со множеством самых сложных проблем и невероятных вызовов и в день грядущий. Но и забывать нам нашу с вами историю, в том числе трагические её главы и страницы, ни в коей мере не следует, непозволительно, недопустимо и даже кощунственно. Так как, помимо многого другого, и такая история многому нас учит и от многого, возможного опасного и плохого, в будущем предостерегает.

Якуб ЛАКОБА, лидер народной партии Абхазии

Номер: 68-69Выпуск: 4072-4073Рубрика: политикаАвтор: Я.ЛАКОБА, председатель Народной партии Абхазии