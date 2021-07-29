ПОДДЕРЖИВАЕТ КУРС И ВЫБОРЫ

13 июля 2021 года общественные организации «Русская община Абхазии», «Черноморское казачье войско Абхазии», «Союз казаков Абхазии и казаков – ветеранов боевых действий» и Фонд развития взаимоотношений между Абхазией, ЛНР, ДНР и Россией «Отечество» выступили с официальным заявлением о безусловной поддержке кандидатов всероссийской политической партии «Единая Россия» на предстоящих выборах в Государственную Думу РФ, которые состоятся 19 сентября 2021 года.

В заявлении говорится:

«Мы – граждане России и соотечественники, проживающие в Абхазии, от лица своих организаций и себя лично, официально заявляем о безусловной поддержке курса всероссийской политической партии «Единая Россия», который она проводит на протяжении долгих лет в России. Мы высоко ценим поддержку руководства и депутатов партии в Госдуме Российской Федерации по отстаиванию интересов Республики Абхазия и помощь многонациональному народу республики и искренне благодарны им за это. Со своей стороны мы всегда готовы помогать в развитии и укреплении абхазо-российской дружбы и сотрудничества во благо наших народов.

Мы знаем, что лидеры США, ЕС и НАТО намерены сделать все, чтобы сорвать предстоящие выборы в Государственную Думу и дестабилизировать общественно-политическую обстановку в родной и дружественной нам России. Они давно мечтают о смене режима в России. Им нужен любой хаос в России с целью сорвать и не признать итоги выборов в Госдуму РФ - 2021 и развалить сильную Россию, созданную Президентом РФ Владимиром Путиным.

Мы уверены, что достойные кандидаты партии «Единая Россия» в обновленной Госдуме РФ еще сильнее укрепят Российское государство и стратегические, союзнические российско-абхазские отношения, а также поддержат российских соотечественников, проживающих в Абхазии и в мире. Около трети кандидатов от партии – общественники и волонтеры. Это в том числе активисты движения «Мы Вместе» и Общероссийского народного фронта. Также среди кандидатов – победители всероссийских кадровых проектов «Лидеры России» и «Федеральный ПолитСтартап». Подавляющее большинство кандидатов – мужчины (81%), каждый десятый – моложе 35 лет.

Во главе федерального списка партии пять человек – министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и уполномоченный по защите прав детей при Президенте РФ Анна Кузнецова. Кандидатуры были предложены Президентом Владимиром Путиным и одобрены на съезде партии 19 июня 2021 года.

Мы обращаемся к гражданам России, проживающим в Абхазии, и руководителям общественных и политических организаций Республики Абхазия с призывом прийти 19 сентября 2021 года на избирательные участки и проголосовать за кандидатов от всероссийской партии «Единая Россия».

Р.С. РЯЗАНЦЕВ, председатель ОО «Русская община Абхазии»,

В.Н. МИРОНЕНКО, войсковой атаман ОО «Черноморское казачье войско Абхазии»,

В.И. ШЕЛЕСТ, председатель ОО «Союз казаков Абхазии и казаков – ветеранов боевых действий»,

Н.Б. ЛЮТАХИНА, врио президента Фонда развития взаимоотношений между Абхазией, ЛНР, ДНР и Россией «Отечество»

Пресс-служба Русской общины Абхазии и Черноморского казачьего войска Абхазии

Номер: 68-69Выпуск: 4072-4073Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Русской общины Абхазии и Черноморского казачьего войска Абхазии