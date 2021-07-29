ЛЕОНИД ЛАКЕРБАЯ: «ВСЁ ВОЗЛОЖИТЬ НА ПЛЕЧИ ПРЕЗИДЕНТА НЕПРАВИЛЬНО, ОН НЕ ДОЛЖЕН ОТВЕЧАТЬ ЗА ОБЕЩАНИЯ ПРОШЛОЙ ВЛАСТИ»

Жизнь партии

Политические партии «Амцахара» и «Айтайра» близки по своим убеждениям. Они поддерживают действующую власть в республике, а также положительно относятся к инициативе Президента РА Аслана Бжания о создании Общественного совета при Президенте.

29 июня, наконец, создан Союз политических партий и движений, поддерживающих власть. «Айтайра» наряду с «Амцахара» активный участник этого Союза.

Основная цель создания Союза – необходимость консолидации конструктивных и ответственных сил в интересах народа Абхазии исключительно в рамках Конституции для стабилизации общественно-политической ситуации в стране и решения возникающих противоречий в обществе путем диалога.

Председатель партии «Айтайра» Леонид Лакербая прокомментировал создание этого Союза и рассказал о планах и работе партии.

Партия «Айтайра» была создана год назад, а общественно-политическое движение «Айтайра» – в 2001 году. Эта была первая реальная оппозиционная сила в Абхазии. Партия вновь была зарегистрирована в 2020 году. Был проведён очень жесткий отбор, проделана большая работа. Партия была зарегистрирована в соответствии со всеми требованиями о политических партиях. Уже как партия мы участвовали в избирательной кампании Президента Абхазии. Мы были одними из тех ключевых сил, которые его поддержали. Это накладывает на нас ответственность за те решения, которые принимает власть. Нашу партию можно назвать провластной, но тут необходимо подчеркнуть, что Президент не состоит ни в одной политической партии. Мы не говорим о том, что у нас все хорошо и правильно. Однако у нас есть возможность высказывать наше мнение, наши замечания. В феврале Президент предложил новую форму взаимодействия всех политических сил – это Общественный совет при Президенте Республики Абхазия. Эта площадка была для всех политических сил, но, к сожалению, она не была востребована в той мере, в которой хотелось бы. Все политические партии и общественные движения должны работать над тем, чтобы наше государство не превратилось в «банановую» республику. Свержение власти в 2014 и 2020 годах уже вызывают настороженность, хотя на эти события влияли разные факторы. Но несмотря на это эти действия нельзя назвать правомерными. Я до сих пор не понял, что такое политическая амнистия инициативы Кана Кварчия. Политическая амнистия бывает тогда, когда есть политические заключенные. Я не в восторге от этой идеи и не могу представить Кана Кварчия неким политическим филантропом. Его организация демонстративно отказалась от Общественного совета, предложенного Президентом. Недавно было подписано обращение к Президенту страны по инициативе общественной организации «Аидгылара», где есть неприятие политически мотивированных насильственных методов борьбы и подчеркнута необходимость консультаций партий и движений в нашем обществе. Но все это есть в предложениях, предлагаемых для работы в Общественном совете по инициативе Президента. Считаю, что есть платформа, предложенная Президентом, и в этой плоскости всем нужно работать. Надо пытаться консолидировать наше общество, а не копаться в прошлом, не искать, кто и сколько украл, этим должны заниматься компетентные органы. Необходимо направить все силы на то, чтобы найти выход из сложной политической ситуации.

Ситуация очень непростая как во внутренней, так и во внешней политике государства. Мир наш уже поделен – есть как прозападное, так и российское влияние. Другого выбора нет, мы эту тему должны озвучивать. В Абхазии есть ура-патриоты, которые говорят, что у нас есть собственный путь развития. Но я хотел бы их отрезвить и сказать, что сорокамиллионная Украина так и не смогла найти свой путь. И даже та самая Грузия, обласканная западом, тоже найти свой путь не может. В современном мире тяжело выживать. Нам надо дорожить тем, что гарантом нашей безопасности является Российская Федерация, и стараться с ней выстраивать нормальные отношения, не переходя ту грань, которая позволит на нас смотреть криво. Нам надо решать много вопросов и нельзя их решение перекладывать только на руководство республики. Это касается нас всех.

Как бывшая власть решила вопрос паспортизации галского населения, ведь она на этой волне пришла к власти? Не были изданы никакие законы. Сегодня получается так, что на нашей территории живут граждане враждебного нам государства. Вопрос их гражданства до сих пор юридически не решен. И что с ними делать? Делать резервацию? Это был, к сожалению, элемент политической борьбы. Надо было сесть и искать выход, но тогда запал был другой – взять власть. Но жизнь показала, что никакой переворот к хорошему результату не приводит. Я хочу напомнить через вашу газету, что первая попытка госпереворота в Абхазии была предпринята в 2003 году, когда съезд партии «Амцахара» потребовал отставки Президента Владислава Ардзинба. К сожалению, это было. И ОПД «Айтайра» была как раз той силой, которая не позволила это сделать. И, к сожалению, в 2014 году об этом все забыли. Можно было провести референдум о доверии власти, но оппозиция, к сожалению, от этого отказалась. Попытки силового захвата продолжились и в 2019 году, к большому сожалению, но это надо остановить. Никаких вооруженных попыток нарушения Конституции республики быть не должно. Мы превращаемся в «банановую» республику при отсутствии собственных бананов. Нам всем нужно работать над тем, чтобы улучшить отношение с Российской Федерацией, не ущемляя собственных интересов. Да, это сложно, но решать надо. Но всё возложить на плечи Президента неправильно, он не должен отвечать за обещания прошлой власти. Народ многое не дал сделать, он и сейчас не даст, ему надо объяснять, вести диалог, а не копаться в прошлом.

Сегодня большое желание оппозиции заключается в том, чтобы Президент не работал в тандеме с Премьер-министром. Но это далеко не так. Создание нашего Союза и есть единый ответ всем. Да, во время выборов Союз был создан наспех, но я напомню, что поддержку Анквабу желали все партии и движения, участвующие в выборах Президента. Именно этот Союз обеспечил победу нынешнему Президенту. В настоящее время между Президентом и Премьер-министром очень доверительные отношения. Президент считает, что на сегодня эта самая лучшая политическая связка, которая может быть в республике. Как будут дальше развиваться события, будет видно. Политическая борьба всегда сопровождается сплетнями в социальных сетях, типа сайтов «Мандарин» и «Апельсин». То, что сегодня оппозиция выдвигает инициативу упразднить должность Премьер-министра – это не новость. Еще в 2012 году Александр Анкваб, будучи Президентом, выдвинул такую инициативу и предложил полномочия Премьер-министра возложить на вице-президента. Это хорошо, что кто-то что-то предлагает, лишь бы был результат.

Нам предстоят скоро парламентские выборы. Уровень Парламента оставляет желать лучшего. Желательно, чтобы в Парламент выбирались люди не только по одномандатным округам, но и по партийным спискам. Но, к сожалению, это не происходит. И постоянное требование к Президенту уйти в отставку, уже звучит как заезженная пластинка. Да, надо уважать мнение любой партии, депутатов и стараться найти выход, чтобы это мнение было учтено. Наше общество очень политизировано, есть много достойных людей, профессионалов и среди тех, кто не воевал, и перекрывать карьерный рост тем, который в силу своего возраста не мог воевать, неправильно. Я очень надеюсь, что будущий Парламент будет лучше нынешнего. Нас должна сплотить общая идея перед внешним врагом. Посмотрите, что случилось с Карабахом. А ведь у них армия была гораздо мощнее нашей. И что? Чем все закончилось? Мы должны понимать, что сегодня идет речь о нашем выживании. И у нас, слава Богу, есть гарант нашей безопасности, которого не было у Карабаха, – Российская Федерация. Нам надо делать выводы из того, что случилось в Карабахе. Кроме того, оглянемся на Европу. Могучее немецкое государство не может сделать ничего с американскими объектами, которые стоят на ее территории. Руководитель этой страны не имеет права зайти ни на одну американскую базу. Нам нужно думать о последствиях.

Материал подготовила Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 68-69Выпуск: 4072-4073Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ